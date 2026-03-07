En video: pareja venezolana y sus hijas son arrestadas en EEUU tras su audiencia en migración

Suscríbete a nuestros canales

Una familia de origen venezolano fue objeto de una detención administrativa por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras cumplir con una comparecencia en la Corte Federal de San Antonio.

El procedimiento ocurrió este jueves, luego de que un juez de inmigración decidiera mantener el caso abierto y programara una nueva audiencia para los próximos meses. Al abandonar la sede judicial en el centro de la ciudad, los padres y sus tres hijas fueron abordados por oficiales y trasladados hacia las instalaciones de la agencia en Crosspoint.

Intercepción tras la audiencia judicial

El arresto se produjo en las inmediaciones del tribunal, donde los funcionarios migratorios procedieron a custodiar a todo el grupo familiar. Testigos en el lugar reportaron que los cinco miembros de la familia fueron subidos a una unidad de transporte oficial. La madre, identificada como Daylinn Camacho, alcanzó a pedir asistencia mientras era ingresada al vehículo que los conduciría a las oficinas de procesamiento, confirmando que se encontraba en compañía de su esposo y sus tres hijas menores de edad.

Desde el interior del autobús de transporte, Daylinn Camacho expresó su situación a los presentes:

"Ayúdenme, por favor, ayúdenme. No puedo estar aquí. Yo estoy con mi esposo y tengo a mis tres hijas aquí conmigo".

Por su parte, la abogada Laura Flores, de la organización American Gateway, manifestó su inquietud ante el procedimiento:

"Detuvieron a una familia grande hoy en la Corte de Inmigración. Eran tres niñas y ambos padres. Imaginamos que van a ir directamente al centro de Dilley; estamos preocupados de que comiencen a detener a niños y familias más robustamente de nuevo".

Posible traslado a centros familiares

Tras la movilización a las oficinas de Crosspoint, se maneja la posibilidad de que el grupo sea enviado al Centro Residencial Familiar de Dilley, en Texas. Según expertos legales de la zona, la reanudación de estas capturas dentro o cerca de recintos judiciales coincide con la reactivación operativa de dichos centros de detención. El caso de esta familia venezolana ocurre en un contexto donde los procesos de asilo siguen activos bajo la supervisión de jueces federales, quienes suelen permitir que los solicitantes permanezcan en libertad mientras se resuelven sus expedientes.

Estatus de la comunidad venezolana

La detención de ciudadanos de esta nacionalidad bajo el esquema de grupos familiares ha generado una alerta entre las organizaciones de derechos civiles en San Antonio. Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no ha emitido un comunicado específico sobre los cargos o la justificación técnica para haber procedido con la captura inmediata después de una audiencia de seguimiento. El equipo legal vinculado a American Gateway continúa rastreando el paradero exacto de los menores y sus padres para evitar una deportación inmediata.

