Agentes de ICE detienen a reportera colombiana en Nashville

El entorno periodístico de Tennessee confirmó el arresto de la comunicadora colombiana Stephanie Rodríguez, integrante del equipo de Nashville Noticias, tras un despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El incidente ocurrió el pasado 4 de marzo en las afueras de un gimnasio local, donde la trabajadora de la prensa fue abordada mientras se desplazaba en un vehículo identificado con logos del medio de comunicación. Tras la detención, organizaciones defensoras de derechos humanos han iniciado el seguimiento del caso para establecer las bases legales del procedimiento.

Intercepción en la vía pública

Según el reporte oficial del medio comunitario, el vehículo de Rodríguez fue rodeado por varios automóviles de los cuales descendieron agentes armados para ejecutar la captura. El operativo se realizó de manera directa a pesar de que la periodista se encontraba acompañada de su esposo. Colegas y agrupaciones civiles han denunciado que las circunstancias del hecho apuntan a una acción planificada por las autoridades migratorias en contra de la reportera, quien reside en la zona desde hace varios años.

El esposo de Rodríguez, presente en el momento de la detención, ofreció detalles sobre la actuación de los oficiales:

"Nos rodearon ocho agentes armados y detuvieron a mi esposa. Sabían que yo soy ciudadano, sabían que ella es mi esposa y sabían varios detalles que hacen claro que esto no fue coincidencia sino un operativo dirigido".

Por otro lado, Bryan Cox, portavoz de la oficina de ICE para la región, ha señalado en contextos similares que la agencia:

"No realiza redadas indiscriminadas, sino que lleva a cabo acciones de cumplimiento de la ley dirigidas basándose en información de inteligencia sobre individuos específicos".

Trayectoria y labor informativa

Stephanie Rodríguez se integró a las labores de cobertura en Nashville Noticias en el año 2022. Durante su gestión, se ha encargado de reportar incidencias policiales, temas de salud y situaciones que afectan directamente a la comunidad inmigrante en Tennessee. El medio para el cual trabaja es una plataforma de referencia para los hispanos de la región, enfocándose en brindar orientación sobre procesos migratorios y derechos civiles.

Situación jurídica actual

Actualmente, el equipo legal de la periodista se encuentra gestionando el acceso al expediente administrativo para conocer los motivos exactos del traslado a un centro de detención. Organizaciones de apoyo a inmigrantes en el estado han manifestado su rechazo al procedimiento y se mantienen a la espera de una notificación oficial sobre el estado de salud y las condiciones de reclusión de la comunicadora colombiana en los próximos días.

