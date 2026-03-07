Escalada militar: llega a Inglaterra el primer bombardero supersónico de EEUU para la ofensiva contra Irán

Suscríbete a nuestros canales

La tensión bélica en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo nivel de despliegue logístico en Europa. Este viernes, el Rockwell B-1 Lancer, uno de los bombarderos más potentes y veloces de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aterrizó en la base RAF Fairford, en Gloucestershire, Inglaterra.



El despliegue ocurre luego de que el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizara formalmente el uso del territorio del Reino Unido para acciones "defensivas" de Washington contra objetivos iraníes.

El 'Bone': una fortaleza volante en el cielo inglés

Apodado coloquialmente como 'Bone', este avión estratégico supersónico representa una de las mayores amenazas aéreas del arsenal estadounidense:



Capacidad de fuego: puede transportar hasta 24 misiles de crucero.



Velocidad: supera los 1.448 km/h, siendo el bombardero más rápido de su flota.



Dimensiones: mide 44,5 metros de longitud y pesa unas 86 toneladas.



Tecnología: equipado con radares avanzados, GPS de alta precisión y sistemas de guerra electrónica para interferir defensas enemigas.



Apoyo estratégico sin participación directa

Aunque el Reino Unido no ha lanzado ataques propios, su postura ha cambiado drásticamente desde el inicio de las hostilidades el pasado sábado. Londres ha puesto a disposición de EEUU dos puntos clave: la base de Fairford y la de Diego García en el océano Índico.



El primer ministro Starmer justificó el permiso bajo la premisa de destruir en origen misiles iraníes que amenacen intereses o ciudadanos británicos. Asimismo, en una reciente llamada al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, Starmer reiteró el respaldo británico para la defensa de Arabia Saudita si fuera necesario.

Blindaje en el Mediterráneo

Ante la posibilidad de represalias, el Gobierno británico enviará helicópteros Wildcat (con capacidad antidrones) y el destructor HMS Dragon a sus bases en Chipre. Esta medida responde al ataque sufrido el pasado lunes por la base de Akrotiri, ejecutado por un dron tipo Shahed.

