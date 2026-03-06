Ofensiva total: EEUU golpea objetivos militares en Irán

Suscríbete a nuestros canales

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este viernes que sus Fuerzas Armadas se encuentran "diezmando" múltiples objetivos en la ofensiva que siguen ejecutando contra el país iraní, señalando así que dichas maniobras allanan el camino para que "continúen el despliegue de la abrumadora potencia militar estadounidense"

Del mismo modo, junto al mensaje difundido por medio de la red social "X", el comando reveló material desclasificado a través del cual se observan diferentes imágenes de sus bombardeos en el territorio de Irán.

Con información de Albertoronnews

