Ofensiva total: EEUU golpea objetivos militares en Irán

Este viernes 6 de marzo del presente año 2026 Estados Unidos demostró su potencia militar contra objetivos en irán 

Por Ana Maxiel Mariño
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 12:43 pm
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró este viernes que sus Fuerzas Armadas se encuentran "diezmando" múltiples objetivos en la ofensiva que siguen ejecutando contra el país iraní, señalando así que dichas maniobras allanan el camino para que "continúen el despliegue de la abrumadora potencia militar estadounidense"

Del mismo modo, junto al mensaje difundido por medio de la red social "X", el comando reveló material desclasificado a través del cual se observan diferentes imágenes de sus bombardeos en el territorio de Irán.

 

 

 Con información de Albertoronnews

 

