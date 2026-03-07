Cambio de hora 2026: guía práctica para ajustar tus relojes este 8 de marzo sin errores (Puntos clave)

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de marzo de 2026, la mayor parte de Estados Unidos (EEUU) entrará oficialmente en el horario de verano (Daylight Saving Time).

Para millones de personas, esto implica un ajuste necesario en sus rutinas y una conversación recurrente: ¿por qué seguimos cambiando la hora dos veces al año?

Aunque las discusiones políticas sobre eliminar este sistema continúan en el Congreso, la realidad técnica sigue siendo la misma: en la madrugada del domingo, los relojes deben adelantarse una hora.

Datos histórico: Recuerda que este cambio se mantiene vigente desde la Uniform Time Act de 1966, diseñada precisamente para evitar el caos que significaba que cada estado decidiera su propia hora.

¿Cómo y cuándo hacer el ajuste?

La transición ocurre formalmente a las 2:00 a.m. del domingo 8 de marzo.

En ese instante, el reloj saltará directamente a las 3:00 a.m.

Consejo de servicio: la recomendación de las autoridades y expertos es ajustar los relojes analógicos y aparatos manuales antes de ir a dormir este sábado 7 de marzo.

Aunque la mayoría de los teléfonos inteligentes y computadoras realizan el cambio de forma automática, es vital verificar los dispositivos de alarma para evitar inconvenientes el lunes por la mañana.

El impacto: "Perderemos" una hora de sueño durante esa noche, pero ganaremos luz natural durante las tardes, extendiendo la claridad hasta más tarde en el día.

Recomendación: Trate de acostarse 15 a 20 minutos antes de lo habitual durante los días previos para preparar a su cuerpo.

Productividad: Si tienes flexibilidad laboral, considera iniciar tus actividades un poco más tarde este lunes para mitigar el impacto del "jet lag social" que provoca este ajuste.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora?

Si vives o viajas a estas regiones, puedes estar tranquilo; ellos mantienen el horario estándar durante todo el año y no realizan ajustes:

Arizona (con la excepción de la Nación Navajo, que sí observa el cambio).

Hawái.

Territorios: Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes de EE. UU. e Islas Marianas del Norte.

Un debate sin resolver: ¿Horario de verano o estándar?

A pesar de la fatiga pública por el cambio semestral, el sistema se mantiene debido a una compleja división de intereses.

Mientras que una parte de la población aboga por la "Sunshine Protection Act" para adoptar el horario de verano permanentemente, los expertos en sueño, como los del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Colorado, insisten en que el horario estándar permanente es la opción más saludable para el ritmo circadiano y la seguridad vial.

El principal obstáculo sigue siendo federal: cualquier cambio estatal requiere la aprobación del Congreso, lo cual se ha topado con la resistencia de industrias (como la aérea y la del golf) que temen las consecuencias económicas de una desincronización horaria masiva.

Salud y seguridad: Diversos estudios, incluidos los citados por expertos en neurología, señalan que durante los días posteriores al cambio de hora aumenta ligeramente el riesgo de accidentes de tráfico e infartos.

