Los 5 trabajos sin título universitario que pagan más de $100.000 en EEUU

La Generación Z está rediseñando el mapa laboral de Estados Unidos. Nuevos datos de Resume Builder confirman una tendencia creciente: los jóvenes están abandonando la idea del título universitario tradicional para volcarse a los oficios manuales de alta especialización.

Frente a matrículas universitarias inasequibles y la creciente incertidumbre que genera la Inteligencia Artificial (IA) en los empleos de oficina, las carreras técnicas se posicionan como el refugio más seguro y rentable para la nueva fuerza laboral.

El "escudo" contra la IA y la deuda estudiantil

Según Nathan Soto, autor del informe de Resume Genius, el atractivo de estos empleos radica en dos factores críticos:

Seguridad frente a la automatización: A diferencia de las tareas administrativas o de programación, los trabajos manuales especializados son extremadamente difíciles de reemplazar por robots o algoritmos en el corto y mediano plazo. Cero deuda, alta remuneración: Los jóvenes ingresan al mercado años antes que sus pares universitarios, evitando préstamos estudiantiles y obteniendo salarios que, en muchos casos, superan los seis dígitos.

Los 5 empleos manuales mejor pagados en 2026

Si estás buscando una alternativa rentable sin pasar cuatro años en una facultad, estas son las opciones con mejores proyecciones salariales según el último reporte:

1. Fontanero, instalador de tuberías y de vapor: entre $62,970 a $105,150.

2. Trabajador ferroviario: el salario promedio va desde los 75,680 a 100,130 dólares.

3. Técnico de ascensores y escaleras mecánicas: se puede obtener entre 106,580 a 149,250 dólares en salario.

4. Mecánico y técnico de equipos de aviónica de aeronaves: el salario puede alcanzar los $79,140 a $120,080.

5. Electricista: el ingreso puede ir desde los $62,350 a $106,030.

Por qué los "Blue Collar" son los nuevos "Gold Collar"

La escasez de mano de obra calificada en sectores como la infraestructura y la aviación ha disparado los beneficios. Las empresas no solo ofrecen salarios competitivos, sino también programas de aprendizaje pagados, donde el estudiante recibe un sueldo mientras aprende el oficio, eliminando por completo la barrera financiera del costo de la educación.

Además, la solidez de la oferta laboral es constante; mientras sectores tecnológicos enfrentan olas de despidos, la necesidad de mantenimiento de servicios esenciales se mantiene en niveles récord en todo el país.

