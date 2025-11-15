Permiso de trabajo EEUU: estas son las consecuencias de trabajar con el documento vencido

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios recientes en los trámites del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) generan preocupación entre los trabajadores migrantes, sobre todo con la validez de su Documento de Autorización de Empleo (EAD).

Según informa La Nación, si un EAD vence mientras se espera su renovación, el trabajador se enfrenta a serias implicaciones legales, ya que trabajar con un documento caducado se considera una violación de las normas.

Esto puede resultar en sanciones, deportación y dificultades para ajustar su estatus migratorio hacia la residencia legal permanente.

Además, si el EAD no se renueva a tiempo, el empleador está obligado a suspender la relación laboral, de lo contrario, podría enfrentar multas por emplear a alguien sin autorización.

Reglas

En octubre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una regla que elimina la extensión automática de EADs para quienes solicitan renovación.

Esta medida, que se aplica a ciertas categorías de autorización de empleo, busca priorizar la verificación de antecedentes y seguridad de los solicitantes.

USCIS recomienda a los migrantes presentar su solicitud de renovación hasta 180 días antes de la expiración del EAD para evitar interrupciones en su autorización laboral.

Si el EAD vence y la renovación no es aprobada, el trabajador deberá suspender su empleo hasta recibir la nueva autorización, lo que podría acarrear pérdida de ingresos y riesgos para su estatus migratorio.

