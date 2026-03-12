¿Compras de primavera? Target anuncia rebajas en más de 3.000 productos: claves para adquirirlos

Suscríbete a nuestros canales

La cadena minorista Target anunció una importante reducción de precios en más de 3.000 artículos populares.

La iniciativa se presenta como una de las más amplias de la empresa para esta época del año, donde muchas familias comienzan a realizar sus compras de primavera para renovar el hogar o actualizar el guardarropa.

Al bajar los costos de productos de uso diario y alta rotación, la compañía intenta mantener el flujo de clientes en sus tiendas y competir directamente con otros gigantes del sector minorista y el comercio electrónico, informó Mundo Now.

Descuentos en ropa y calzado para la familia

Las rebajas con que oscilan entre el 5% y el 20%, incluyen una amplia variedad de prendas de vestir para mujeres y niños, enfocadas en las tendencias actuales y la comodidad para el clima cálido.

Además, el calzado también tendrá precios más bajos, específicamente en artículos de alta demanda durante esta temporada como sandalias, zapatos planos y zapatillas deportivas.

Renovación del hogar a bajo costo

Para quienes buscan actualizar sus espacios sin gastar demasiado, Target aplicó descuentos en artículos para el dormitorio y otras áreas de la casa. Entre los productos destacados se encuentran juegos de cama, sábanas y mantas. El objetivo es permitir que los clientes realicen pequeñas mejoras en sus hogares con una inversión menor a la habitual.

La estrategia también abarca artículos esenciales del día a día que representan un gasto fijo para las familias. Esto incluye productos básicos para el hogar, alimentos, bebidas seleccionadas y artículos para bebés.

Disponibilidad y condiciones

Las rebajas comenzaron a aplicarse en marzo y se mantendrán durante toda la primavera. No obstante, la empresa aclaró que la disponibilidad de los productos y las promociones pueden variar según la ubicación de la tienda.

Asimismo, se informó que estas ofertas no aplican en ciertas regiones como Alaska y Hawái, y que algunos artículos podrían no estar disponibles en el sitio web oficial.

Competencia y programas de beneficios

Esta reducción de precios se suma a otros ajustes realizados durante el año pasado para ofrecer mayor valor a los compradores. La cadena recordó que los usuarios pueden obtener ahorros adicionales a través de su programa de recompensas gratuito, Target Circle, el cual ofrece beneficios tanto en las tiendas físicas como en las compras por internet.

