Vuelos internacionales desde Venezuela 2026: hay más de 10 enlaces directos

En las últimas semanas se han retomado poco a poco los vuelos internacionales desde y para Venezuela, con conectividad aérea a través de 16 aerolíneas y enlaces directos a 14 países.

Este grupo está integrado por 10 compañías extranjeras, entre ellas: Copa Airlines, Avianca, Wingo, LATAM, GOL, Turkish Airlines, TAP, Plus Ultra, Iberia y el anunciado retorno de American Airlines en un futuro.

Mientras que las aerolíneas venezolanas con destinos internacionales son: Conviasa, Laser Airlines, Avior Airlines, Rutaca, Estelar, Turpial Airlines y RAV.

De tal manera, funcionan como un enlace directo con los demás países de América, Europa, Asia y el Caribe.

¿Cuáles son los destinos internacionales?

Laser Airlines destaca como una de las opciones principales conectando directamente Caracas con Madrid, además de mantener sus rutas hacia Bogotá y Curazao.

Por su parte, la aerolínea estatal Conviasa encabeza las rutas de largo alcance hacia Moscú y San Petersburgo en Rusia, y Guangzhou (China), mientras que en la región mantiene vuelos a Cancún (México), La Habana (Cuba), Bridgetown (Barbados), entre otros.

Por su parte, Avior Airlines enfoca sus vuelos internacionales desde Maiquetía hacia Bogotá, Medellín y Curazao. A esta oferta se unen Estelar, con rutas a Madrid y Panamá; Rutaca, que vuela hacia Panamá y Colombia; y Turpial, que conecta directamente a Valencia con Panamá, Bogotá y Medellín.

Aerolíneas internacionales

En el ámbito de las aerolíneas internacionales, el inicio de 2026 marcó el regreso de varias operaciones tras un pausa por el cierre del territorio aéreo.

Copa Airlines fue una de las primeras es restablecer sus rutas desde Panamá hacia Maracaibo y Caracas, activando incluso una segunda frecuencia diaria para cubrir la alta demanda.

De igual forma, Wingo retomó oficialmente sus vuelos entre Bogotá y Caracas con una proyección de alcanzar una frecuencia diaria este trimestre.

TAP Air Portugal mantiene sus vuelos directos entre Caracas y Lisboa. Además, ofrece conexiones estacionales o especiales hacia Funchal (Madeira).

Además, Turkish Airlines restableció oficialmente su ruta directa el 3 de marzo de 2026. Esta conexión es estratégica, ya que Estambul funciona como el principal puente para los viajeros venezolanos que se dirigen hacia otros destinos en Europa, Asia y África sin necesidad de visa de tránsito para muchas nacionalidades.

Cabe destacar que, aunque ya se anunció el regreso de American Airlines con vuelos directos a Miami desde Caracas y Maracaibo, la fecha exacta del reinicio de operaciones no se ha confirmado.

Estimaciones de los precios

En cuanto a la estructura de costos, los precios estimados de los boletos de ida y vuelta presentan variaciones según el destino y la distancia.

Para los trayectos dentro de América Latina, los vuelos a Colombia se sitúan desde los 430 dólares, mientras que la conexión con Panamá ronda los 560 dólares y México parte desde los 700 dólares.

En las rutas de largo alcance, los pasajes hacia España tienen un costo base de 900 dólares y Turquía se mantiene cerca de los 1.000 dólares.

Mientras que los destinos en Asia, la ruta hacia China ronda los 1.615 dólares.

Los precios también pueden variar de acuerdo a la fecha y si se trata de temporada alta.

