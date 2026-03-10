Caracas: jornada de vacunación gratuita contra la fiebre amarilla y otras enfermedades este 13 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 11 de marzo, se realizará una jornada de vacunación gratuita contra la fiebre amarilla y otras enfermedades. La actividad tendrá lugar en el Centro de Diagnóstico Salud Petare, ubicado en el centro comercial Las Vegas, frente a la redoma del Cristo.

La jornada iniciará a las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Las personas deberán llevar su tarjeta de vacunación, sin embargo, de no poseerla puede asistir igualmente.

Vacunas disponibles

Fiebre amarilla

Polio

Hepatitis B

Pentavalente

Trivalente

Toxoide

La edad límite de vacunación es hasta los 59 años.

