Caracas: jornada de vacunación gratuita contra la fiebre amarilla y otras enfermedades este 13 de marzo

Por Robert Lobo
Martes, 10 de marzo de 2026 a las 12:52 pm
Este miércoles 11 de marzo, se realizará una jornada de vacunación gratuita contra la fiebre amarilla y otras enfermedades. La actividad tendrá lugar en el Centro de Diagnóstico Salud Petare, ubicado en el centro comercial Las Vegas, frente a la redoma del Cristo.

La jornada iniciará a las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Las personas deberán llevar su tarjeta de vacunación, sin embargo, de no poseerla puede asistir igualmente.

Vacunas disponibles

  • Fiebre amarilla
  • Polio
  • Hepatitis B
  • Pentavalente
  • Trivalente
  • Toxoide

La edad límite de vacunación es hasta los 59 años.

