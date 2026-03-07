Semana Santa 2026: prevén exigir la tarjeta de vacunación de la fiebre amarilla en los peajes de esta entidad

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, anunció que se prevé la implementación de controles estrictos en los accesos terrestres a la entidad para el asueto de Semana Santa.

Peajes con Control Sanitario

Para evitar la propagación del virus, las autoridades larenses evalúan exigir el certificado de vacunación en los principales puntos de entrada:

Peaje El Cardenalito: (Entrada desde Yaracuy/Caracas).

Peaje de Simón Planas: (Entrada desde Portuguesa/Llanos).

La medida se aplicará especialmente a quienes ingresen a la entidad, debido a que el foco de contagio se mantiene activo en los estados vecinos y en el propio territorio larense.

Municipios en "Alerta Máxima"

El gobernador identificó las tres zonas del estado Lara donde el riesgo de circulación viral es más alto y donde se reforzará la vigilancia:

Iribarren (Barquisimeto). Palavecino (Cabudare). Simón Planas (Sarare), donde ya se confirmó una de las muertes.

Mientras el gobierno regional confirmaba los decesos locales, el Dr. Huníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina, ofreció un panorama nacional preocupante:

Se confirman al menos 2 decesos en territorio nacional vinculados a este brote.

Existen al menos 25 casos confirmados mediante pruebas de laboratorio.

Los expertos advierten que la baja cobertura vacunal en los últimos años ha facilitado que la enfermedad regrese con fuerza.

