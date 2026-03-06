Infracciones frecuentes de motorizados en Caracas: estas acciones son multadas por la ley

Suscríbete a nuestros canales

Las motocicletas son un medio de transporte muy utilizado en Caracas, pero su uso implica ciertas responsabilidades y normas de seguridad que deben seguirse.

Muchos motociclistas cometen infracciones que no solo ponen en riesgo su propia seguridad, sino también la de otros usuarios en la vía.

Según la Ley de Transporte Terrestre, las infracciones cometidas por motorizados pueden ser sancionadas con 10 unidades tributarias (U.T.).

¿Cuáles son las infracciones más frecuentes en Caracas?

Conducir sin casco.

Exceso de pasajeros.

Maniobras prohibidas.

Circular por zonas prohibidas.

Irrespeto a señales.

El artículo 164 de la ley mencionada indica que utilizar el casco para poder circular en la vía es obligatorio para todos los motorizados.

De acuerdo con lo registrado por el equipo de 2001, esta es la infracción más común. Tal elemento es esencial para la seguridad del motociclista, ya que puede disminuir considerablemente el riesgo de lesiones en caso de un accidente.

Además, se les puede ver con el casco Sandoval, que es un tipo de casco de seguridad básico, ligero y económico, con un diseño abierto que no ofrece protección integral para la mandíbula ni el rostro.

Aunque puede contar como seguridad, no proporciona ningún tipo de protección, por lo que también acarrea multas, ya que se trata de un casco que, por falta de homologación, no cumple con la norma COVENIN ni con certificaciones internacionales.

Igualmente, en las calles de Caracas se pueden ver muchas motos con exceso de pasajeros o como transporte de carga pesada.

Una ciudadana encuestada señaló que, si bien se entiende que deben trasladar a sus hijos, andar con niños es considerado como infracción.

La ley indica que solo dos personas pueden transportarse en una moto y, en caso de ser un menor de edad, debe tener al menos 10 años y llegar al posapié.

En cuanto a las cargas en las motos, la ley prohíbe explícitamente transportar objetos que dificulten la visibilidad, afecten la conducción e incomoden a terceros.

Si se trata de una moto de una empresa de encomiendas, debe estar identificada y no llevar carga que impida el libre movimiento de los brazos o piernas del conductor y que sobresalga de forma exagerada por la parte trasera.

Es esencial que los conductores de motocicletas sean conscientes de las normas de tránsito que dictan las leyes venezolanas y, además, las respeten para garantizar su seguridad y la de los demás.

