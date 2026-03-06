Chacao apertura convocatoria al Premio Municipal de Historia "Augusto Mijares" 2026

Suscríbete a nuestros canales

Dicho concurso tiene como objeto estimular el estudio de la historia nacional y reconocer el compromiso académico de los jóvenes y adultos del municipio.

Por su parte, el concurso está dirigido a residentes y estudiantes del municipio Chacao que actualmente cursen Educación Media General o Educación Universitaria. Si bien, el concurso establece dos menciones: Jóvenes, entre 13 y 17 años; y adultos, entre 18 y 30 años.

Además, los ensayos deberán contemplar a través de su contenido "El Petróleo y su impacto en la cultura y sociedad venezolana del siglo XX", y analizar aspectos económicos, políticos, sociales, demográficos y culturales.

Por otra parte, las postulaciones serán recibidas desde el 26 de febrero hasta el 26 de marzo del presente año 2026, con prórroga hasta el 31 del mismo mes. Del mismo modo, los ensayos podrán entregarse desde el 27 de marzo al 10 de abril, con prorrogables hasta el 15 de abril. Por su parte, el jurado deliberará entre el 16 y 30 de abril, con extensión hasta el 5 de mayo, y la premiación está pautada y tendrá lugar el viernes 15 de mayo de 2026.

Es importante destacar que los trabajos deberán ser originales, inéditos y presentados bajo seudónimo. Además, el participante debe incluir los datos del autor en un pliego separado y una declaración formal de autoría.

En cuanto al jurado, estará conformado por historiadores destacados y académicos venezolanos, entre los cuales destacan José Alberto Olivar, Andrés Goldstein, Eduardo Valero Castro, Luis Fernando Castillo Herrera y Carlos Marín, quienes participarán de manera Ad Honorem.

Dicho premio es posible gracias a la alianza con la Fundación Bancaribe, la Academia Nacional de la Historia y la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, instituciones que respaldan la iniciativa y refuerzan el impacto cultural y académico.

Finalmente, el concejal y presidente de la Comisión de Capital Humano, Oscar González comentó "Con este premio reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del conocimiento histórico y la formación ciudadana"

