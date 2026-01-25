Nuevo gimnasio gratuito abre sus puertas en Chacao: requisitos para inscribirse y horarios disponibles

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde Gustavo Duque, acompañado por su esposa Vanessa Bachrich, inauguró formalmente el Gym Box Chacao.

Se trata de una estructura de vanguardia ubicada estratégicamente a un costado de la Plaza Bolívar, diseñada bajo un concepto de entrenamiento funcional, anunció en su cuenta de Instagram.

Este espacio busca democratizar el acceso al deporte, permitiendo que los residentes cuenten con instalaciones de nivel profesional sin tener que pagar una suscripción privada.

Proceso de inscripción y acceso tecnológico

Para disfrutar de este beneficio, los vecinos deberán registrarse el próximo lunes 26 de enero, en un horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Un detalle innovador es que el gimnasio utiliza un sistema de identificación facial para controlar el ingreso, lo que garantiza que solo las personas debidamente inscritas y residentes del municipio hagan uso de las máquinas.

Los requisitos indispensables para el registro son:

Tarjeta Soy Chacao : el documento principal de identidad vecinal.

: el documento principal de identidad vecinal. Cédula de identidad : se debe consignar tanto el original como una copia.

: se debe consignar tanto el original como una copia. Edad mínima: 16 años (los menores de 18 años deben presentar obligatoriamente una autorización de sus padres o representantes).

Capacidad y horarios de atención

El centro tiene una capacidad operativa de 45 personas por hora, lo que permite un flujo constante de deportistas durante todo el día. Los usuarios podrán realizar sus rutinas en un circuito guiado para aprovechar al máximo el tiempo de entrenamiento.

Los horarios establecidos para la comunidad son los siguientes:

Lunes a viernes: desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Sábados: desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube