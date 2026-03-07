Atención Aragua: activan 257 puntos de vacunación contra la fiebre amarilla tras confirmación de brote

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades del estado Aragua activaron 257 puntos fijos de atención para el proceso de vacunación masiva y gratuita contra la fiebre amarilla tras la confirmación de un brote activo en el país.

Estos puntos de atención están en todas las Clínicas Populares, Ambulatorios del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) y centros del IVSS.

Según información del comunicado de la gobernación del Estado Aragua, los principales municipios donde se ubican los puntos de vacunación son Ezequiel Zamora, San Sebastián de los Reyes, Camatagua Libertador y San Casimiro, además de Girardot, donde están ubicados en centros de diagnóstico integral.

Pueden inocularse personas entre 1 y 59 años que nunca hayan recibido la vacuna pues una sola dosis confiere protección de por vida, no es necesaria la revacunación si ya cuenta con ella.

La entidad es uno de los cuatro estados priorizados para estas jornadas junto a Lara, Barinas y Portuguesa.

Para mayor información y actualizaciones diarias de los puntos itinerantes, se recomienda seguir las cuentas oficiales de la Gobernación de Aragua y de la Autoridad Única de Salud en la región, Salud Aragua, refiere Unión Radio.

Es importante mencionar que a partir de marzo de 2026, se exigirá el certificado de vacunación (aplicado al menos 10 días antes) para transitar hacia o desde los estados priorizados, especialmente en los días de asueto de Semana Santa.