¿Desea navegar en Venezuela? Así puede tramitar la licencia ante el INEA: requisitos y pasos claves

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) mantiene activos los protocolos para que los ciudadanos venezolanos y extranjeros residentes puedan gestionar su licencia de navegación.

Este documento es obligatorio para cualquier persona que desee operar embarcaciones deportivas o recreativas en las costas, lagos y ríos del país, garantizando que el navegante posee los conocimientos básicos de seguridad y leyes marítimas.

Actualmente, el proceso se modernizó para incluir una fase de registro digital, lo que facilita el seguimiento de la solicitud antes de acudir a las sedes físicas.

¿Dónde se realiza el trámite?

El proceso es mixto. Primero debes realizar un registro en línea a través del sistema SINEA (Sistema de Información Nacional de los Espacios Acuáticos) en la página oficial del INEA.

Una vez que el sistema valide tus datos, deberás consignar los documentos físicos en la Capitanía de Puerto más cercana a tu zona de residencia o donde planees navegar (por ejemplo, La Guaira, Puerto Cabello, Higuerote o Lechería).

Requisitos principales

Para obtener la licencia por primera vez (como Patrón Deportivo de Tercera o Segunda), debes preparar una carpeta con lo siguiente:

Cédula de identidad, copia legible y ampliada.

Dos fotos recientes tamaño carnet (fondo azul y traje formal).

Un certificado de salud integral vigente. Si eres mayor de 40 años, el INEA suele exigir un electrocardiograma con informe médico.

Certificado de aprobación de un curso dictado por una escuela náutica autorizada por el INEA.

Recibo de las tasas administrativas (derechos de examen y expedición), que se calculan según el tipo de licencia.

Pasos para sacar la licencia

Crea un usuario en el portal SINEA, carga tus datos personales y selecciona el trámite "Gente de Mar".

El sistema te permitirá imprimir una planilla de solicitud que indica qué día debes llevar tus papeles a la Capitanía de Puerto.

Deberás presentar y aprobar una evaluación sobre normas de navegación, señales, primeros auxilios y maniobras básicas. Este examen es organizado por el CENAVE (Centro de Educación Náutica Venezolano).

Tras aprobar y verificar los pagos, se te notificará para retirar tu licencia física o electrónica.

Tipos de licencias comunes

Patrón Deportivo de Tercera: para embarcaciones pequeñas y navegación costera básica.

para embarcaciones pequeñas y navegación costera básica. Patrón Deportivo de Segunda : Permite navegar botes de hasta 40 toneladas de arqueo bruto.

: Permite navegar botes de hasta 40 toneladas de arqueo bruto. Capitán de Yate: el grado más alto, requiere haber tenido la licencia anterior por al menos dos años y demostrar millas navegadas.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube