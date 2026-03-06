Banesco aumenta límites de sus tarjetas de crédito este 6 de marzo: MONTOS

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, a través de las redes sociales, usuarios y clientes de Banesco reportan un aumento en el límite de sus tarjetas de crédito (TDC).

De acuerdo a lo informado, el incremento fue en algunos casos hasta 325.000 bolívares, y otros montos, dependiendo del historial de pagos del tarjeta habiente.

Es el segundo aumento en el último mes. El pasado 11 de febrero, los usuarios también reportaron un incremento en sus TDC Banesco.

