Banco de Venezuela otorga créditos al sector salud: aprobación inmediata hasta por $1000

El Banco de Venezuela (BDV), reafirmó su compromiso con el desarrollo del sector salud al otorgar 11 mil 046 créditos destinados a fortalecer la capacidad operativa y profesional de médicos, especialistas, entre otros actores vinculados a esta área.

Estos créditos 100 % digitales, fueron asignados posterior a la evaluación del perfil financiero de cada uno de estos clientes con el Banco, quienes recibieron la notificación push, a través del aplicativo móvil BDVApp informándoles la asignación del financiamiento.

Según detallaron algunos beneficiarios en redes sociales, el crédito fue de hasta $1.000

Disponibilidad inmediata del dinero en las cuentas

Cabe destacar que, para la liquidación y disponibilidad inmediata de los fondos en la cuenta, deben ingresar a BDVenlínea personas y seleccionar las opciones Solicitud / Crédito BDV / Crédito Digital.

Además, con el propósito de fortalecer las capacidades del sector y acompañar su crecimiento, durante esta semana la Institución se encuentra desplegada en hospitales y clínicas de todo el territorio nacional con la «Jornada Plan Salud», un espacio de asesoría personalizada en el que los clientes reciben orientación financiera, evaluación de oportunidades de inversión y acceso a soluciones integrales diseñadas para impulsar su actividad, tales como la tarjeta de débito sin contacto, afiliaciones a Banca Móvil y PagomóvilBDV, vinculación a la BDVApp y actualización de datos.

Más atención digital

Asimismo, a partir del 10 de marzo, el BDV ha habilitado en su página www.bancodevenezuela.com, un nuevo enlace de atención dirigido, exclusivamente, a profesionales independientes de este sector que buscan expandir su capacidad de servicio.

A través de esta plataforma, los clientes podrán acceder a soluciones integrales que incluyen financiamiento digital, herramientas de autogestión y productos adaptados a sus necesidades operativas.

