Banco de Venezuela anuncia créditos para este sector de la administración pública: así informa a los beneficiados

Este miércoles, el Banco de Venezuela, anunció la asignación de más de 11 mil créditos para un sector específico de la administración pública.

A través de su portal web, el BDV brindó detalles de cómo fue la selección para asignar estos créditos y el paso a paso para aceptarlo en la plataforma bancaria.

Créditos del Banco de Venezuela

De acuerdo con el BDV, este miércoles 11 de marzo, con motivo del Día del Médico, asignaron un total de 11 mil 046 créditos al sector Salud.

Asimismo, indicó que los beneficiarios de esta acreditación son "médicos, especialistas, entre otros actores vinculados a esta área".

Agrega que para asignarlos, primero evaluaron el perfil financiero de cada uno de estos acreditados con el banco.

¿Cómo notifican la asignación del crédito?

En este sentido, indica que cada uno de los acreditados, recibió una notificación Push (mensaje instantáneo de la app móvil/escritorio).

Esta notificación les informa que fueron asignados con el financiamiento por parte del Banco de Venezuela y deben aceptarlo en su plataforma para disponer de los fondos.

¿Cómo aceptar y disponer de los fondos del crédito?

Al respecto, la entidad financiera indica que para disponer de los fondos asignados debe aceptar el crédito siguiendo estos pasos:

Ingresar con usuario y contraseña a BDVenlínea Personas

Seleccionar en el menú principal la opción de Solicitudes

Seleccionar Créditos del BDV

Seleccionar Credito Digital

Hacer clic en aceptar y podrá disponer de los fondos acreditados

