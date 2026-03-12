Delcy Rodríguez sobre reconocimiento de EEUU: Es un paso al reordenamiento que traerá mejoras en servicios y economía

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se pronunció este miércoles sobre el reconocimiento formal de su gobierno por parte de los Estados Unidos.

Durante su intervención, subrayó que este hito diplomático trasciende las figuras individuales: “No es el reconocimiento a una persona, es el reconocimiento a un país; para que ese país pueda recuperar su vida”, indicó.

Rodríguez enfatizó que este avance en las relaciones con la Administración de Donald Trump abre las puertas a un proceso de reordenamiento a través del intercambio comercial.

“Buscamos una normalización porque Venezuela merece respirar en materia de servicios, salud y educación”, puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado a la unión nacional, instando a todos los sectores a sumarse a una campaña por la "salud política, económica y social" de la nación.

“Aceptamos este reconocimiento con humildad; esto no es un tema de partidos, la campaña debe ser por Venezuela”, concluyó.