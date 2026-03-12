Aumento salarial en Venezuela: Fedecámaras expone la posición de los empresarios frente al ajuste

Suscríbete a nuestros canales

En entrevista exclusiva para 2001, el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, expuso las perspectivas que posee la máxima organización empresarial de Venezuela sobre de la economía nacional, donde incluye el tema del aumento salarial.

El gremio empresarial estima una mejora de la economía hacia el final de 2026 y espera que en 2027 marche con un paso más veloz.

Capozzolo señaló que esta nueva dinámica que se abre a partir del retorno de las relaciones económicas y políticas con Estados Unidos y con otros países del mundo, “abre una nueva escena donde creemos puede haber una estabilización económica hasta el final de este año 2026, lo vemos como fundamental porque estamos pendientes de que el país reciba una cantidad importante de inversión este año que pueda ser capitalizada en forma de empleo y bienestar para las personas”.

Destacó que en este momento es muy importante estabilizar la economía nacional, captar inversiones, pero lo más importante es recuperar el ingreso del venezolano y las cifras de consumo que hubo en el país en otros momentos de su historia económica.

“Que tengamos un 2027 con una economía marchando a un paso bastante veloz, que tengamos un crecimiento sostenido en los próximos años que nos ayude a recuperar el tejido económico perdido en años recientes”, afirmó.

Respecto a la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas, señaló que la Ley de Minas está en su primera discusión y que Fedecámaras participó activamente en la construcción de la Ley de Hidrocarburos con sus propuestas y con la visión del sector privado.

“Vemos con buenos ojos que fue admitida nuestra propuesta para la resolución de controversias en el marco de esta ley a partir de la mediación y la resolución de conflictos en el ámbito privado”, dijo Capozzolo.

Añadió que el gremio ve como positivo que hay una posibilidad de participación real de la empresa privada venezolana y de evaluar entre un negocio y otro, en el ámbito petrolero, la regalía más competitiva y adecuada para que la inversión se realice y que la explotación petrolera se efectúe de la forma más eficiente y competitiva.

“Creemos que es un instrumento mejor que el que teníamos anteriormente y que puede ser una herramienta para reacondicionar nuestras capacidades en materia de explotación petrolera”, afirmó.

Respecto al diálogo que se ha planteado en el país y el aporte del gremio, señaló que Fedecámaras practica de manera diaria el diálogo constructivo, el diálogo crítico con el Gobierno, con el sector público y con el resto de los actores sociales.

“También hablamos puertas adentro con el sector privado y desarrollamos propuestas necesarias para construir país”, dijo.

"El diálogo solo se logra con una comunicación efectiva, sobre todo al mantener la autonomía del gremio para poder hacer planteamientos que sean apreciados y que tengan el respeto del resto de los actores, porque hay que admitir que, en la escena económica nacional, el Gobierno tiene un peso importante", indicó.

Acceso de las empresas a las divisas

Capozzolo expresó que el gremio asistió a una reunión donde estuvieron la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, y el secretario de Interior, Doug Burgeon, en la que planteó la necesidad de que la empresa privada pueda acceder a un flujo de dólares proveniente de la explotación petrolera para atender sus necesidades más urgentes de materias primas, tecnología, equipos. “Eso se logra con un acceso igualitario a todo el sistema bancario nacional para que puedan fluir los recursos”.

Comentó que sería óptimo que el Gobierno tuviera acceso al flujo de caja de la venta de petróleo, puesto que gran cantidad de venezolanos depende del Gobierno, de las pensiones o de un empleo en el Gobierno, y es necesario crear y reformar el consumo, el acceso a los bienes, productos y servicios para este sector de la población.

Señaló que el sector prioritario de inversión en este momento es el eléctrico. “Deberíamos avanzar en la recuperación de nuestras plantas termoeléctricas, de restituir el servicio eléctrico en todos los sectores de Venezuela, eso puede ayudar a generar crecimiento mucho más rápido”.

En cuanto al Encaje Legal y el otorgamiento de créditos a las empresas, indicó que no se trata de fijar un porcentaje específico, pero que entre el Gobierno, sector privado y sector bancario “deberíamos buscar un nivel óptimo de este encaje para favorecer la formación y oferta de créditos, pero también debemos ser creativos y buscar formas más económicas para que el crédito sea más accesible e impacte menos en las estructuras de costo de las empresas que buscan apalancarse”.

Fedecámaras participa en diálogos por el aumento del salario mínimo

Respecto al aumento del salario mínimo, Capozzolo señaló que “no le compete a Fedecámaras establecer el salario mínimo, revelar una cifra, es más una responsabilidad del Gobierno nacional”.

Aseguró que el gremio empresarial acompaña el proceso de diálogo social, de diálogo tripartito y que participará próximamente en el foro de diálogo social cuando se anuncie la fecha.

“Somos representantes del movimiento empresarial venezolano en el foro de diálogo social en la OIT, en Ginebra. Acompañaremos todo el conjunto de medidas y políticas públicas que pueda llevar adelante el Ejecutivo para mejorar el ingreso del venezolano, potenciar el ingreso de los trabajadores y sobre todo para maximizar el bienestar del hogar”, afirmó.

Añadió que Fedecámaras quiere acompañar todas las medidas que apunten hacia una mejoría de la capacidad de consumo y la capacidad de ahorro del venezolano.

Vea a continuación las declaraciones completas de Felipe Capozzolo exclusivas para 2001:

