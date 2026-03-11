Aumento salarial en Venezuela: la propuesta de Jorge Roig para el cobro de prestaciones sociales

Suscríbete a nuestros canales

El integrante del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, propone una nueva dinámica para el cobro de prestaciones sociales.

Durante una entrevista a Fedecámaras Radio, Roig destacó que no es justo que leyes como la de Inamobilidad Laboral, protejan a un "mal trabajador" y la desconexión entre los beneficios legales y la

Prestaciones sociales

De acuerdo con las declaraciones del también expresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), se debe modificar la Ley Orgánica para el Trabajo (LOT), de modo que permita flexibilizar el cobro de prestaciones sociales.

En este sentido, explica Roig que establecer un sistema temporal o provisional que permita al trabajador decidir si acumula o no las prestaciones sociales.

Asimismo, resalta que otra de las modificaciones en la LOT que considera necesarias, es la de Inamobilidad Laboral. Detalla que se le permita al patrono un margen en el que pueda hacer recortes de empleados, en base al desempeño de cada uno de ellos, ya que asegura que es injusto que esta normativa proteja a "un mal trabajador".

Jorge Roig: Beneficios legales se calculan "sobre una base irreal"

Por otra parte, Roig sostiene que los beneficios legales que corresponden a cada trabajador se calculan "sobre una base irreal".

En este sentido explica el expresidente de Fedecámaras que durante los últimos 10 años se ha registrado "un cambio drástico en la estructura de remuneración". Esto se debe a que "hace 10 años el 90% de lo percibido por un trabajador era salario base, hoy la proporción se ha invertido: el 90% son bonificaciones y solo el 10% es salario formal".

Resalta entonces que esto genera tres principales problemáticas: "salario mínimo nominal extremadamente bajo", el sistema de seguridad social y las pensiones "quedan anclados a un salario mínimo que no cubre las necesidades básicas", y que el Estado "enfrenta la mayor dificultad para sincerar los salarios debido al impacto fiscal masivo que implicaría un aumento de apenas 10 dólares".

Adicionalmente, Roig destaca que la retroactividad e las prestaciones sociales en la LOT es uno de los principales obstáculos para establecer un nuevo salario mínimo, ya que "un entorno de alta inflación, esto genera una incertidumbre insostenible para el empleador".

"Lo peor que le puede pasar a un empresario es no saber cuánto le cuesta un trabajador. Si te contrato hoy, no sé cuánto me costarás en seis meses por la retroactividad basada en el último salario", precisó Jorge Roig.

