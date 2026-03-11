Fiebre amarilla en Venezuela: ministra de Salud aclara las medidas para Semana Santa 2026

Suscríbete a nuestros canales

La ministra de Salud de Venezuela, Nuramy Gutiérrez, informó recientemente nuevas directrices con sobre el brote de fiebre amarilla en Venezuela.

Durante una entrevista en Venezolana de Televisión (Vtv), Gutiérrez aclaró que no se exigirá el carnet de vacunación de forma obligatoria a los ciudadanos que se desplacen hacia los estados Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa durante el próximo asueto de Semana Santa.

Pese a que estas entidades se mantienen bajo vigilancia especial, la funcionaria explicó que la medida es una recomendación preventiva y no un requisito limitante para la movilidad de los temporadistas.

Balance de casos y registros recientes

La ministra reconoció que el país enfrenta una alerta epidemiológica tras registrarse "algunos decesos por fiebre amarilla durante el año pasado".

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Higiene, en lo que va de 2026 se confirmaron apenas siete casos positivos. Esta cifra contrasta con los 36 contagios reportados entre junio de 2025 y febrero de este año, los cuales afectaron principalmente a personas de entre 10 y 49 años.

Las autoridades prefieren mantener la discreción sobre el número exacto de fallecidos del año anterior para evitar estados de alarma social.

Avances en la campaña de inmunización

Para fortalecer la barrera sanitaria, se aplicaron vacunas a unas 49.000 personas en semanas recientes, sumándose a los tres millones de ciudadanos ya protegidos en la última década.

El Gobierno evalúa actualmente la instalación de puestos de vacunación en aeropuertos internacionales para facilitar el proceso a los turistas y compensar los bajos niveles de cobertura registrados en años pasados.

Gutiérrez enfatizó que el enfoque actual de las autoridades es alcanzar un nivel de inmunización del 95 % en todo el territorio nacional sin generar pánico innecesario, instando a la población a acudir voluntariamente a los centros de salud antes de viajar.

Medidas de prevención en zonas críticas

La vigilancia se concentra actualmente en 22 parroquias de los estados occidentales y centrales donde históricamente se ha detectado el mayor número de casos.

Además de la vacuna, que debe aplicarse al menos diez días antes del viaje, las autoridades recomiendan a los visitantes de zonas boscosas el uso de repelentes y vestimenta de manga larga para minimizar el riesgo de picaduras de insectos transmisores.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube