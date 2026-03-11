Aumento salarial y de pensiones 2026: los montos "realistas" que propone el economista Asdrubal Oliveros

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos siguen a la expectativa ante un posible aumento salarial y de pensiones que alivie un poco los bolsillos. Los últimos acontecimientos en el país han avivado las esperanzas de mejoras económicas que se traduzcan en mejor calidad de vida.

Este 11 de marzo, el economista Asdrúbal Oliveros, fue consultado sobre la posibilidad real de un incremento del salario mínimo en las próximas semanas.

Durante una entrevista radial con el periodista Román Lozinski, Oliveros dijo que un incremento del salario mínimo a $200 comprometería casi la totalidad del excedente estatal. Lo que en los actuales momentos hace inviable un aumento por ese monto que ha sido propuesto por gremialistas y sindicatos.

"Se que es lo justo, que por ejemplo, el sueldo mínimo arranque en $200, y si quieres poner la mitad de eso a las pensiones ($100), estamos hablando de que prácticamente todo el excedente se iría para cubrir los salarios, y el Estado es más que los empleados" expresó Oliveros.

Aseguró que, un aumento con ese monto no permitiría al Estado cubrir eficientemente otros sectores básicos como: infraestructuras, sistema eléctrico, industria petrolera y la adquisición de divisas para las importaciones.

$100 de aumento del salario y $50 para pensionados del IVSS

A su juicio, el también consultor empresarial, estimó que un ajuste del salario mínimo cercano a los 100 dólares mensuales en Venezuela sería "realista".

"Todo esto son estimaciones, insisto, yo no estoy diciendo que esto es lo que debe ser, esto es lo que podría el Estado con los datos que tenemos hoy, podrías acercarte a los $100 (salario mínimo) y las pensiones acercarse entre $50 y $80, esto sería lo realista", agregó Oliveros.

