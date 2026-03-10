Aumento salarial en Venezuela: propuestas del sector privado y sindicatos en las mesas de trabajo

Suscríbete a nuestros canales

La periodista especializada en economía, Ginette González, compartió detalles sobre los avances de las mesas de trabajo instaladas en el Ministerio del Trabajo, donde convergen las propuestas de los sindicatos, el sector empresarial y el Estado.

A pesar de su actual peso político, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) ha puesto cifras sobre la mesa, su proyección para el salario mínimo se ubica entre 350 USD y 400 USD.

No obstante, la central manifestó su disposición a aceptar un piso de 300 USD, siempre y cuando el incremento sea escalonado y quede debidamente pactado bajo esa metodología.

Por su parte, Tito Blanco, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), confirmó que las comisiones técnicas ya están operativas.

Según Blanco, ya se definió la metodología de trabajo y los sectores involucrados se encuentran actualmente a la espera de respuestas concretas por parte del Ejecutivo.

Prestaciones y bonos

El sector privado mantiene una postura de cautela frente a la estructura del aumento.

El principal punto de resistencia es la retroactividad de las prestaciones sociales. Ante esto, se evalúan dos escenarios principales:

Salarización total de los bonos: Incorporar las bonificaciones actuales al salario base.

Sistema mixto: Salarizar solo una parte de los bonos y mantener otra bajo el esquema actual.

El objetivo, según los analistas, es encontrar una fórmula "ganar-ganar" que no asfixie a las empresas pero que, sobre todo, no perjudique al trabajador, quien sigue siendo el eslabón más vulnerable de la cadena económica.

Estado y depuración de nóminas

La periodista reveló que el Ejecutivo también adelanta gestiones internas para viabilizar el ajuste.

“Ministerios como el de Educación ya han iniciado procesos de depuración de nóminas. Como parte de este censo, el Estado ha habilitado una encuesta en la Plataforma Patria donde se consulta a los ciudadanos sobre su situación laboral actual y si perciben sus ingresos en bolívares o en divisas”, dijo González.