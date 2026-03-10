Aumentan tarifas aéreas por crisis energética: estas aerolíneas son las más afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Varias compa compañías aéreas alrededor del mundo comenzaron a aumentar sus precios de boletos debido al incremento del costo de combustible para aviones a causa del conflicto en Medio Oriente.

Las aerolíneas Qantas Airways, SAS y Air New Zealand han sido las primeras en confirmar su aumento, y lo justificaron por los hechos ocurridos tras los ataques de Estados Unidos contra Irán.

Antes de las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, el barril de combustible promediaba entre 85 y 90 dólares. En los últimos días, esta cifra escaló hasta un rango de 150-200 dólares, según datos recopilados por Reuters.

Ante esta volatilidad, Air New Zealand suspendió sus previsiones financieras para 2026. Por su parte, un portavoz de la aerolínea escandinava SAS declaró a Reuters: "Aumentos de esta magnitud hacen necesario reaccionar para mantener unas operaciones estables y fiables".

Impacto en rutas y logística

La interrupción del transporte marítimo en rutas clave de crudo ha generado temor sobre una caída en la demanda global de viajes. Qantas evalúa reasignar su capacidad hacia Europa para evitar las zonas de conflicto, donde el uso de drones y misiles restringe el paso.

En Asia, Hong Kong Airlines subirá sus recargos por combustible hasta un 35,2% a partir del jueves. Air New Zealand detalló ajustes de 10 dólares neozelandeses (5,92 dólares) en vuelos domésticos y hasta 90 dólares neozelandeses en rutas de larga distancia. En contraste, IAG (matriz de British Airways) informó que no planea cambios inmediatos gracias a sus políticas de cobertura de precios.

Riesgos de suministro y mercado

Finnair, que cuenta con coberturas para el 80% de sus compras del primer trimestre, advirtió sobre posibles fallas en el abastecimiento. "Una crisis prolongada podría afectar no solo al precio del combustible, sino también a su disponibilidad, al menos temporalmente", señaló su portavoz.

En los mercados financieros, las acciones de aerolíneas europeas subieron entre un 4% y 7% tras declaraciones de Donald Trump sobre un posible fin próximo del conflicto, lo que estabilizó el crudo cerca de los 90 dólares tras picos de 119 dólares.

Sin embargo, las aerolíneas estadounidenses (Delta, United, American) registraron caídas de entre 2% y 4%, debido a su menor uso de coberturas financieras contra la volatilidad del petróleo.

