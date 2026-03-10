Diosdado Cabello sobre Delcy Rodríguez: No le ha tocado fácil, el partido la apoya en todas las decisiones que toma

Suscríbete a nuestros canales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ratificó este lunes el respaldo absoluto de la organización política a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Durante un encuentro con la militancia, el dirigente aseguró que la tolda roja se mantiene en una postura de unidad monolítica y acompañamiento directo a la gestión gubernamental.

Cabello enfatizó que el PSUV no solo respalda las políticas públicas, sino que se encuentra plenamente comprometido con cada una de las decisiones tomadas por el Ejecutivo en el actual escenario nacional.

Destacó que el rol de Rodríguez ha sido fundamental para mantener la estabilidad del país en momentos de alta complejidad.

“Delcy Rodríguez ha estado al frente desde ese momento; el partido ha estado apoyándola en todas las decisiones que ha venido tomando. No le ha tocado nada fácil, todos estos días han sido de mucha tensión”, dijo Cabello.