Gremios y universitarios anuncian movilización nacional para este 12 de marzo: ruta y vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

En una inusual unidad de sectores, trabajadores públicos, privados y el movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) convocaron este martes a una movilización nacional para el próximo jueves 12 de marzo.

La jornada, que se replicará en los 24 estados del país, tiene como objetivo principal exigir la dignificación de los salarios y el aumento de las becas estudiantiles, culminando con la entrega de un pliego de peticiones ante la Asamblea Nacional, refiere una NDP.

La ruta y la "Unión Estudiantil-Obrera"

La concentración principal está pautada para las 10:00 de la mañana en la Plaza Morelos, en Caracas.

Según Octavio González, consejero universitario de la UCV, la intención es unificar las carencias del sector académico con las del gremio trabajador.

Por su parte, Eduardo Sánchez, dirigente sindical, enfatizó que la protesta busca proteger las prestaciones sociales tras una década que calificó como un "estado de calamidad" para el bolsillo venezolano.

Vías alternas y afectación del tránsito en Caracas

Debido a que la movilización recorrerá arterias viales del centro de la capital, se prevé fuerte congestionamiento.

La ruta establecida es:

Punto de inicio: Plaza Morelos.

Recorrido: Avenida México y Avenida Universidad.

Punto final: Sede del Palacio Federal Legislativo (Asamblea Nacional).

Vías alternas sugeridas:

Para quienes se desplazan del Este al Oeste: Utilizar la autopista Gran Cacique Guaicaipuro o la Avenida Boyacá (Cota Mil) para evitar el centro.

Evitar las transversales de La Candelaria y las cercanías de la estación de metro Parque Carabobo, que podrían presentar cierres preventivos.

Carlos Salazar, de la Coalición Sindical Nacional, hizo un llamado a asistir en familia: "Nos vamos a marchar con nuestros hijos, porque queremos que tengan un futuro".

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube