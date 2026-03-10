Abonos en cuentas nómina: inicia pago para sector educativo este 10 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 10 de marzo de 2026 comenzó la asignación de una serie de pagos para el sector educativo venezolano.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia informó sobre la aprobación por parte del Sistema Patria.

En ese contexto indicaron que se inició el proceso de acreditación en las diversas entidades bancarias que corresponde a la primera quincena del mes en curso.

Inicia pago para sector educativo este 10 de marzo

"La Dirección de Recursos Humanos informa que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la primera quincena de marzo en las distintas entidades bancarias", se lee en la publicación.

Previamente, el departamento refirió que el pago habría sido aprobado.

"La dirección de Recursos Humanos informa que fue aprobada por parte del Sistema Patria la nómina correspondiente a la primera quincena de marzo".

De igual modo, en las próximas horas, está previsto que el Ministerio para la Educación (Mppe) deposite pagos al personal administrativo y obrero.

Se debe recordar que, en los próximos días, el gobierno nacional comenzará a pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de marzo, bonificación especial que complementa el salario de los trabajadores de la administración pública.

Trabajadores activos y jubilados con cestaticket: entre el 13 o 14 de marzo, cobrarán 120 dólares indexados (aproximadamente 52 mil bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

