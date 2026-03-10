Bonos Sistema Patria: ¿Qué pagos están activos este 10 de marzo y cuáles son los montos?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria mantiene activos este martes 10 de marzo los cronogramas de pago correspondientes al tercer mes del año.

Al menos dos bonificaciones son entregadas de forma directa y gradual a cierto grupo de beneficiarios, cuyos montos han sido ajustados bajo la modalidad de pago indexado para proteger el poder adquisitivo de los registrados en la plataforma.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

¿Qué pagos están activos este 10 de marzo y cuáles son los montos?

De acuerdo con el reporte mensual de la Plataforma Patria y sus canales aliados, los estipendios llevan el nombre de Bono Beca Universitaria y Bono Beca Enseñanza Media.

De igual modo, se conoció que el pago de estos dos bonos es de 2.362,50 y 1.575 bolívares.

Para poder activar los dos bonos, debes seguir los siguientes pasos:

Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.

Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos'.

Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

¿Cómo denunciar cobros por asignar bonos y a quiénes los reciben?

Se debe ingresar a la pestaña del perfil. Revisar la columna desplegada a la derecha y seleccionar bloqueos y denuncias. Si va a denunciar, hay que dar clic en “denuncias”; luego debe colocar la cédula, RIF, teléfono o correo electrónico de la persona. Después, seleccionar el motivo: cobra por entregar beneficios, estafa a personas en el uso de la plataforma y recibe un beneficio que no le corresponde. Finalmente, dar clic en “denunciar”.

