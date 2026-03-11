¿Quiénes son los nuevos jefes del Cicpc? Anuncian cambios en la directiva y delegaciones estratégicas

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ejecutó este miércoles 11 de marzo una profunda reingeniería en su estructura operativa, designando nuevos jefes en direcciones clave y delegaciones estadales.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles de los nuevos nombramientos.

¿Quiénes son los nuevos jefes del Cicpc?

Bajo la supervisión de la Directiva General, estos movimientos estratégicos buscan dinamizar la investigación científica y optimizar la respuesta contra el crimen organizado en regiones críticas como Distrito Capital, Miranda y La Guaira, así como en divisiones especializadas en narcotráfico y delitos financieros.

La reestructuración pone el foco en la seguridad de la región central del país con los siguientes nombramientos:

Delegación Distrito Capital: Asume la C/G Superior Felicia Quezada.

Delegación Estadal Miranda: Queda bajo la representación del C/G Kent González.

Delegación Estadal La Guaira: Será dirigida por el C/G Hebert González.

Para fortalecer la capacidad técnica y científica, el Cicpc también renovó el mando en divisiones de alto impacto:

Dirección de Inteligencia: Liderada ahora por el C/G Néstor Ruiz.

Robo y hurto de vehículos: Bajo la dirección del C/G Ángel Blanco.

Investigaciones contra drogas: Encabezada por el C/G Pedro Escalona.

División de Delitos Financieros: Dirigida por la C/G Yelitza Hércules.

Durante los actos de transmisión de mando, la Directiva General enfatizó que estos cambios no son meros trámites administrativos, sino una reingeniería estratégica.

El objetivo es enfrentar los nuevos desafíos que impone la criminalidad organizada mediante la ética profesional y un compromiso renovado con la justicia.

