Venezuela reactiva la industria petrolera con un alza del 10% en producción: esto dice el informe

Venezuela logró un hito importante en su industria energética al registrar un aumento del 10 % en su producción de crudo durante el mes de febrero.

Según el último informe de la OPEP, el país alcanzó un promedio de 1.021.000 barriles por día, lo que representa un incremento de 97.000 barriles en comparación con el mes de enero.

De acuerdo con EFE, la nueva ley de hidrocarburos aprobada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, busca atraer nuevamente la inversión extranjera, permitiendo una mayor participación de empresas privadas.

Apertura al capital extranjero y reformas legales

La nueva normativa legal impulsada por el gobierno venezolano marca un giro radical respecto a las políticas implementadas en las últimas décadas. Al facilitar la entrada de capital privado y extranjero, las autoridades buscan reactivar pozos y mejorar la infraestructura necesaria para la extracción.

Analistas señalan que esta medida representa un cambio significativo en el modelo económico que priorizaba el control total del Estado sobre el recurso petrolero.

Alianzas estratégicas con potencias y empresas globales

El acercamiento diplomático con EEUU fue sido fundamental para este nuevo impulso. En las últimas semanas, altos funcionarios estadounidenses, como el secretario de Energía, Chris Wright, y el de Interior, Doug Burgum, visitaron Caracas para establecer asociaciones energéticas a largo plazo.

Estas gestiones ya dieron frutos concretos, incluyendo la firma de nuevos acuerdos de cooperación con la empresa británica Shell.

Cinco años de crecimiento sostenido

La industria petrolera venezolana muestra señales de recuperación tras haber tocado fondo en 2021, cuando la producción cayó a niveles críticos de 636.000 barriles diarios.

Desde entonces, el país sumó cinco años consecutivos de crecimiento. Con las cifras actuales, Venezuela no solo supera los registros de 2019, sino que se posiciona nuevamente como un actor relevante en el mercado energético internacional gracias a poseer las mayores reservas de crudo del mundo.

