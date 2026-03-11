Aterriza vuelo con repatriados procedentes de Phoenix, Arizona, este 11 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional coordinó este miércoles 11 de marzo el retorno de 270 ciudadanos procedentes de los Estados Unidos (EEUU), como parte de la ejecución del Plan Vuelta a la Patria.

El vuelo, identificado como el número 121 de este programa de repatriación, despegó desde la ciudad de Phoenix, Arizona, y aterrizó en suelo venezolano con un grupo conformado mayoritariamente por adultos que buscaban el reencuentro con sus familiares tras su estancia en territorio estadounidense.

En total, aterrizaron 270 pasajeros que fueron recibidos por las autoridades correspondientes.

El grupo está integrado por 224 hombres y 38 mujeres. También regresaron a suelo venezolano dos adolescentes masculinos y seis niños.

Cada repatriado es verificado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para garantizar el derecho a la identidad.

Cabe destacar que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos organismos de seguridad ciudadana, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros.

