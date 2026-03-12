Venezuela rechaza anunció de Guyana sobre exploración sísmica en áreas marítimas pendientes por delimitar

Suscríbete a nuestros canales

El canciller Yván Gil emitió un comunicado oficial donde Venezuela rechaza "de manera categórica" que el gobierno de Guyana haya iniciado una campaña de exploración sísmica tridimensional en aguas que aún no han sido delimitadas.

Guyana anunció el inicio de estudios sísmicos tridimensionales para buscar petróleo y gas en un área que ellos consideran su "zona económica exclusiva".

Sin embargo, Venezuela sostiene que esos espacios marítimos están pendientes por delimitar y que cualquier movimiento allí es una violación al Derecho Internacional.

En el comunicado, el Estado venezolano es muy claro en sus exigencias:

Califica la medida de Guyana como arbitraria y advierte que esto agrava la diferencia territorial en lugar de buscar una solución negociada.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica el anuncio realizado por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, relativo al inicio de una campaña de exploración sísmica tridimensional en áreas marítimas que ese país pretende presentar unilateralmente como parte de su supuesta "zona económica exclusiva".



De nuevo, Guyana reitera en sus pretensiones de realizar actividades de exploración unilaterales sobre parte de los espacios marítimos que se encuentran pendientes de delimitación, en abierta contravención de principios fundamentales del derecho internacional.

Venezuela advierte a las empresas transnacionales que no reconocerá ninguna licencia o concesión otorgada por Guyana en esas áreas. Básicamente, les dice: "Esos contratos no valen nada para nosotros".



Venezuela exige al Gobierno de Guyana abstenerse de realizar actos unilaterales que puedan lesionar principios de derecho consuetudinario que rigen el relacionamiento internacional de países ribereños y, en particular, aquellos que prohíben a los Estados adoptar medidas que puedan crear o agravar diferencias y alejarse del marco del derecho internacional, así como del cumplimiento de acuerdos y principios rectore

El Gobierno bolivariano exige que se abstenga de realizar cualquier acto que lesione los acuerdos previos y los principios rectores que rigen el comportamiento entre países ribereños.

La República Bolivariana de Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá ninguna concesión, licencia ni actividad de exploración o explotación de recursos naturales en áreas marítimas no delimitadas que hayan sido otorgadas unilateralmente por Guyana, ni los derechos que terceros pretendan derivar de tales actos ilegales".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube