Arranca pago de "megabono" por más de Bs. 49.000 en Patria: ¿Quiénes lo reciben este 11 de marzo?

Por Yasmely Saltos
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 08:31 pm
Este miércoles 11 de marzo, inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación a través del Sistema Patria. 

Esta bonificación, es asignada a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

Aunque los montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos, el monto que está llegando a los beneficiarios es de 49.800,00 Bs. 

¿Cómo activar los bonos en el Sistema Patria?

Para activar los pagos en el Sistema Patria debes seguir los siguientes pasos:

  • Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.
  • Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la confirmación de la asignación del beneficio.
  • Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
  • El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.

La entrega de estos bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero

