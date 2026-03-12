Arranca pago de "megabono" por más de Bs. 49.000 en Patria: ¿Quiénes lo reciben este 11 de marzo?

Este miércoles 11 de marzo, inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación a través del Sistema Patria.
Esta bonificación, es asignada a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.
Aunque los montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos, el monto que está llegando a los beneficiarios es de 49.800,00 Bs.
¿Cómo activar los bonos en el Sistema Patria?
Para activar los pagos en el Sistema Patria debes seguir los siguientes pasos:
- Se debe iniciar sesión en la plataforma Patria.
- Ubica ‘monedero’ y luego a ‘retiro de fondos', tras recibir la confirmación de la asignación del beneficio.
- Luego, monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Oprimir el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
- El traspaso de fondos se puede verificar en la cuenta registrada del Sistema Patria.
La entrega de estos bonos se realizará de manera directa y gradual. Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
