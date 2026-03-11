Incendio forestal en el Henri Pittier: activan Operación Llovizna con aeronaves

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema de Gestión de Riesgo, en conjunto con bomberos forestales, técnicos de Inparques y grupos de voluntarios, mantiene un despliegue ininterrumpido este miércoles 11 de marzo para combatir los incendios forestales que afectan importantes pulmones vegetales del país.

Las labores se concentran actualmente en el estado Aragua y Caracas, con el objetivo de preservar los ecosistemas y frenar el avance de las llamas.

Situación crítica en el Henri Pittier

En el Parque Nacional Henri Pittier (Aragua), el panorama es de combate intenso.

Las autoridades informaron que en el sector Pozo El Diablo la situación ya ha sido controlada y los equipos se encuentran en labores de liquidación para extinguir cualquier rastro de calor.

Sin embargo, el foco en el sector Las Mayas-Valle Verde permanece activo.

Para enfrentar este escenario, se han tomado las siguientes acciones:

Operación Llovizna: Uso de aeronaves para realizar descargas de agua en puntos estratégicos.

Despliegue Terrestre: Inserción de 16 combatientes en zonas de difícil acceso y combate directo con personal en tierra.

Tecnología de Vigilancia: Monitoreo constante mediante el uso de drones para identificar nuevos focos.

Hasta el momento, se reportan más de 100 hectáreas afectadas por el fuego en esta entidad.

Control total en Macarao

Por otro lado, en el Parque Nacional Macarao (Caracas), las autoridades reportaron que la situación está totalmente controlada. Actualmente, se mantiene una "guardia de cenizas" para vigilar el terreno y evitar que el viento o las altas temperaturas reinicien el fuego.

De igual forma, se ha iniciado una investigación para determinar las causas de este evento.

Llamado a la prevención

Bajo el lema “El fuego no es juego”, el Sistema de Gestión de Riesgo exhortó a la ciudadanía a evitar la quema de desechos y a reportar cualquier columna de humo de manera inmediata, recordando que las condiciones climáticas actuales favorecen la rápida propagación de los incendios.

