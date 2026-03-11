Con este documento EEUU reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), notificó a la Corte de Nueva York que reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela.

Por medio de un documento oficial, el alto funcionario estadounidense, Michael G. Kozak, fijó la posición oficial de la Casa Blanca sobre Venezuela.

EEUU reconoce a Delcy Rodríguez

De acuerdo con este documento, fechado el 10 de marzo de 2026, EEUU ya no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela desde el año 2019.

"Desde el 23 de enero de 2019, los Estados Unidos no han reconocido a Maduro como Jefe de Estado de Venezuela y ese no reconocimiento continúa hasta el presente".

Relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU

Tras el anuncio del pasado 5 de marzo sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU, el escrito señala que "Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar (...) para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente".

En este sentido, destaca que para "facilitar esta transición", EEUU está "reconociendo a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado, capaz de actuar en nombre de Venezuela".

Cabe destacar que este documento informa a los jueces de Nueva York que ya no deben considerar la llamada "Asamblea Nacional de 2015" como autoridad, si no a Delcy Rodríguez como la máxima autoridad interina de Venezuela.

