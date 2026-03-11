Delcy Rodríguez designa nueva ministra de Hidrocarburos

Suscríbete a nuestros canales

La presidente de la República, Delcy Rodríguez, designó a Paula Henao como nueva Ministra de Hidrocarburos.

En su cuenta en Telegram, indicó que Henao tendrá la responsabilidad de continuar impulsando el Motor Energético del país y fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional.

“Confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético, pilar fundamental para el crecimiento económico y el bienestar del pueblo venezolano”, dijo Rodríguez.