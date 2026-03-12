Arranca el registro para el Plan Nacional de Formación Docente: incluye este beneficio económico

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Educación anunció este miércoles el inicio del Plan Nacional de Formación Docente MPPE-UNEM.

A través de sus canales oficiales, además indicó cuál es el paso a paso para registrarse en el plan, que incluye un estipendio mensual a los docentes inscritos.

Formación para docentes en Venezuela

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio de Educación, este plan de formación docente está dirigido a todos los maestros y maestras del país.

De este modo, arranca el proceso de registro para que los docentes, maestros y maestras del país continúen fortaleciendo sus capacidades.

¿De cuánto es el bono por formación para docentes?

Cabe destacar que al registrarse y comenzar su plan de formación, los docentes reciben un estipendio mensual como aporte económico.

Se trata del bono "Corresponsabilidad y Formación", el cual llega de forma mensual y con un monto en bolívares equivalente a 50 dólares aproximadamente, calculados a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo registrarse en el plan de formación para docentes?

En este sentido, indica el ministerio que los docentes interesados en formar parte del Plan Nacional de Formación Docente MPPE-UNEM, deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web: www.mppe.gob.ve

Haz clic en la opción FORMACIÓN DOCENTE

Selecciona REGISTRARME y completa tus datos

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube