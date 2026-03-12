Gasolineras baratas en Florida: lista actualizada de precios por estaciones de servicio este 12 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores en Florida están lidiando hoy con un aumento notable en los precios del combustible.

Después de varios meses de estabilidad, el costo por galón ha experimentado un salto considerable en la última semana, impulsado en gran parte por la inestabilidad en los mercados internacionales de petróleo, especialmente a raíz de los recientes conflictos en Medio Oriente.

Según los datos más recientes de AAA Fuel Prices y el seguimiento de GasBuddy, el promedio estatal para la gasolina regular ha superado los $3.70 por galón, una cifra que no se veía desde agosto de 2024.

Precios de la gasolina en Florida actualizados al 12 de marzo de 2026

Según el reporte diario de la AAA (American Automobile Association), estos son los promedios registrados hoy en el estado:

Tipo de Combustible Precio Promedio (Florida) Regular $3.718 Mid-Grade $4.155 Premium $4.475 Diesel $5.074

¿Dónde encontrar la gasolina más barata en Florida?

Aunque el promedio estatal es alto, existen variaciones regionales importantes. Históricamente, las zonas del Panhandle (noroeste de Florida) suelen registrar los precios más bajos, mientras que el sur de Florida y las zonas turísticas tienden a ser las más costosas.

Ciudades de Florida con promedios más bajos hoy

Crestview-Fort Walton Beach: $3.32 por galón.

Panama City: Aproximadamente $3.40 en estaciones locales.

Las estaciones más económicas (Basado en reportes de usuarios en GasBuddy):

Costco y Sam's Club: Generalmente mantienen precios entre 10 y 20 centavos por debajo del promedio para sus miembros.

BJ’s Wholesale: Una de las opciones líderes en ahorro en zonas como Jacksonville y Miami.

RaceTrac y Wawa: A menudo compiten agresivamente en precios en los corredores de la I-4 y la I-95.

Herramientas para ahorrar en el surtidor

Si quieres evitar pagar de más, los expertos sugieren que uses aplicaciones móviles que te ayudan a rastrear los precios en tiempo real. Según la plataforma GasBuddy, aquí tienes algunas de las mejores maneras de encontrar ofertas:

GasBuddy App: Se nutre de los reportes de los usuarios en tiempo real.

Waze: Además de ofrecer navegación, también muestra los precios actualizados de las estaciones de gasolina en tu ruta.

Google Maps: Al buscar "gasolina", la app organiza las estaciones cercanas según el precio.

Programas de Lealtad: Cadenas como Shell, BP y Exxon ofrecen descuentos de entre 5 y 10 centavos por galón a través de sus propias aplicaciones.

¿Por qué está subiendo el precio de la gasolina en Florida y todo Estados Unidos?

El informe de YCharts y la EIA (Energy Information Administration) señala que el precio del barril de crudo ha superado los $100 nuevamente debido a la tensión geopolítica.

Los analistas advierten que, si la situación continúa, Florida podría acercarse a los $4.00 por galón antes de que termine el mes.

