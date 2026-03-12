Lotería de apartamentos en el Bronx: cómo aplicar al proyecto La Olazul (Cierra el 8 de mayo)

Suscríbete a nuestros canales

Encontrar un hogar asequible en la ciudad de Nueva York, Nueva York, sigue siendo uno de los retos más significativos para las familias trabajadoras.

Sin embargo, una nueva oportunidad ha surgido en el Bronx con la apertura de la lotería para La Olazul, un moderno complejo residencial que promete aliviar la carga del alquiler para decenas de hogares.

Ubicado estratégicamente en el 1940 Jerome Avenue, en el corazón del barrio de Mount Hope, este nuevo edificio de 13 pisos ya está aceptando solicitudes a través de la plataforma oficial NYC Housing Connect.

¿Qué es La Olazul?

El proyecto es una colaboración entre Vaya Development y Westhab, diseñado por STAT Architecture PC.

El edificio busca no solo ofrecer refugio, sino también mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Entre sus amenidades destacan:

Gimnasio y centro comunitario.

Terraza en la azotea.

Espacio seguro para bicicletas.

Lavandería y ascensores.

Es importante señalar que, si bien el edificio cuenta con 115 unidades en total, la actual lotería gestiona específicamente un grupo de apartamentos para residentes con ingresos moderados.

Los inquilinos son responsables del pago de la electricidad, incluyendo el uso de estufa y aire acondicionado.

Precios y requisitos de ingresos (Cifras actualizadas)

Para aplicar, es fundamental que el tamaño de tu hogar y tus ingresos anuales brutos se ajusten a los criterios establecidos (basados en el 60% del Ingreso Medio del Área - AMI).

Tipo de unidad Renta mensual Ingresos requeridos (anuales) Estudio $1.274 - $1.590* $47.486 - $77.760 1 Habitación $1.604 - $1.695* $59.315 - $87.480 2 Habitaciones $1.907 - $2.017* $71.109 - $105.000

Nota: Los rangos de precios pueden variar según las unidades específicas disponibles en el portal oficial; se recomienda verificar siempre la lista detallada en NYC Housing Connect al momento de postularse.

Cómo participar paso a paso

La fecha límite para enviar tu solicitud es el 8 de mayo de 2026.

Regístrate o inicia sesión: ingresa al portal NYC Housing Connect. Completa tu perfil: asegúrate de que toda la información de ingresos y composición familiar esté actualizada. Postúlate: busca el complejo "La Olazul" y envía tu solicitud antes de la fecha límite. Espera el sorteo: las solicitudes son seleccionadas mediante un sistema de lotería electrónica.

Si eres seleccionado, recibirás una notificación para proceder con la verificación de documentos.

Otros puntos clave para los interesados

¿Qué pasa si me seleccionan? Si tu número es elegido, el desarrollador se pondrá en contacto contigo para solicitar comprobantes de ingresos (talones de pago, declaraciones de impuestos), historial de alquiler y verificación de identidad.

Prioridades locales: Recuerda que, en muchas loterías de NYC, existe una preferencia para los residentes del distrito comunitario donde se ubica el edificio. Verifica si esto aplica a tu situación al leer los detalles del anuncio en el portal. Recursos gratuitos: Si te sientes abrumado por el proceso, la ciudad ofrece centros de empoderamiento financiero (Financial Empowerment Centers) donde pueden asesorarte sobre el manejo de crédito y finanzas de forma gratuita. No pagues a terceros por "ayuda" para aplicar; el proceso oficial siempre es gratuito.

Recuerda que, en muchas loterías de NYC, existe una preferencia para los residentes del distrito comunitario donde se ubica el edificio. Verifica si esto aplica a tu situación al leer los detalles del anuncio en el portal. Recursos gratuitos: Si te sientes abrumado por el proceso, la ciudad ofrece centros de empoderamiento financiero (Financial Empowerment Centers) donde pueden asesorarte sobre el manejo de crédito y finanzas de forma gratuita. No pagues a terceros por "ayuda" para aplicar; el proceso oficial siempre es gratuito.

