Comida gratis en Florida del 16 al 21 de marzo: puntos de entrega habilitados para residentes

Suscríbete a nuestros canales

Comida gratis en Florida del 16 al 21 de marzo: puntos de entrega habilitados para residentesEn Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias que realizan entregas gratuitas de despensas de alimentos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya durante la tercera semana de marzo.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay estará ejecutando un cronograma de entregas regular, de lunes a sábado, es decir, del 16 al 21 de marzo.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 15 entregas móviles en diferentes localidades.

Con Feeding Tampa Bay

Lunes 16 de marzo

En POLK | Pilgrims Rest: 1052 N Kettles Ave. Lakeland FL 33805. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PASCO | YMCA Trinity: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. De 12:00 a 2:00 de la tarde.

Martes 17 de marzo

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 de la tarde.

En POLK | Frostproof Care Center: 23 S Scenic Highway, Frostproof, FL 33843. De 10:00 am a 12:00 de la tarde.

Miércoles 18 de marzo

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

+ La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, debajo del paso elevado de la I-275, donde recibirá un talón de boleto.

+ Luego, se le indicará que se dirija a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recoger su comida.

+ Solo se atenderá a personas a pie entre las 7:00 y las 8:00 a. m. en 4310 N Nebraska Ave.

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En POLK | House of Refuge: 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En POLK | Crystal Lake Elementary: 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Harvest Hope Park: 13704 N. 20th St. Tampa, FL 33613. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

Jueves 19 de marzo

En HIGHLANDS | Hands for Homeless: 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

Viernes 20 de marzo

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

Sábado 21 de marzo

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St. Dover, FL 33527. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana han programado un total de xx jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.

Miércoles 18 de marzo

En Miami-Commissioner Raquel Regalado & MDC Kendall: Miami Dade College Kendall Campus, 11011 SW 104th St, Miami. De 8:30 am a 12:00 de la tarde.

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: José Martí Park, 351 SW 4th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

Jueves 19 de marzo

En Quincy- City of Quincy: Earnest Street, Earnest St, Quincy. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

En Homestead Middle School: Homestead Middle School, 650 NW 2nd Ave, Homestead. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Pensacola- Epps Christian Center: Epps Christian Center, Inc - Food Distribution Center, 2202 N Pace Blvld, Pensacola. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

En The City of North Miami Beach Mayor and Commission: 1980 NE 171 St, North Miami Beach. De 9:00 am a 12;00 de la tarde.

Viernes 20 de marzo

En Lauderhill-Commissioner Hazelle Rogers: Central Broward Park & Broward County Stadium, 3700 NW 11th, Pl, Lauderhill. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Hialeah-Councilwoman Melinda De La Vega: St Benedict Catholic Church, 701 W 77th St, Hialeah. De 10:00 am a 1:00 de la tarde.

Sábado 21 de marzo

En Pensacola- Brownsville Assembly: Brownsville Assembly Of God, 3100 W De Soto St, Pensacola. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

En Miami Gardens-State Representative Wallace Aristide: Faith, Truth and Deliverance | Church of God By Faith, Inc., 16969 NW 23rd Ave, Miami Gardens. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En Miami-Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church: 16000 SW 112th Ave, Miami. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Tallahassee- Jacob Chapel: Jacob Chapel Baptist Church, 2333 Lake Bradford Rd, Tallahassee. De 9:00 a 10:00 de la mañana.

En The City of Sunrise: Torre Fuerte Community Church, 7800 NW 39th St, Sunrise. De 9:00 am a 12:00 de la tarde.

En Town of Pembroke Park: Raymond P. Oglesby Preserve Park, 3115 SW 52nd Ave, Pembroke Park. De 9:00 am a 11:00 de la mañana.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube