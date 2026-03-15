Cambios de SNAP en Washington D.C.: así puedes proteger tus beneficios antes de la nueva norma de mayo 2026

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A partir del 1 de mayo de 2026, Washington D.C. implementará nuevos requisitos federales dentro del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Estos cambios afectarán directamente a los adultos clasificados como ABAWD (Adultos sanos sin dependientes), un grupo que abarca a cerca de 17.000 residentes del Distrito.

Si usted es beneficiario actual, es fundamental entender qué significan estas reglas y cómo pueden impactar su acceso a la ayuda alimentaria en los próximos meses.

¿A quiénes afectan las nuevas reglas?

Los nuevos requisitos están dirigidos exclusivamente a individuos que cumplen con estas tres características:

Tienen entre 18 y 64 años.

No tienen hijos menores bajo su cargo.

No cuentan con una discapacidad o condición médica documentada que limite su capacidad para trabajar.

Requisitos laborales: ¿Qué se espera?

Para mantener el beneficio, los adultos bajo esta categoría deberán participar en actividades laborales durante al menos 80 horas al mes.

El programa reconoce varias formas de cumplir con esta cuota:

Empleo a tiempo parcial o completo.

Programas estatales o federales de capacitación laboral.

Educación técnica certificada.

Voluntariado aprobado por el programa SNAP.

El periodo de gracia y el riesgo de pérdida del beneficio

Las autoridades han establecido un periodo de gracia de tres meses.

Esto significa que los beneficiarios actuales seguirán recibiendo sus cupones hasta finales de julio de 2026, incluso si no cumplen con los requisitos de inmediato.

Sin embargo, pasado ese plazo, aquellos que no logren demostrar que trabajan las 80 horas mensuales, o que no califiquen para una excepción formal, podrían perder el acceso al beneficio.

Las proyecciones estiman que entre 8.500 y 12.900 personas en D.C. podrían dejar de recibir asistencia debido a este cambio.

Documentación: Comience a recopilar recibos de pago, certificados de capacitación o cartas de voluntariado desde ahora. No espere a la notificación de recertificación.

Contexto: la nueva política federal

Estos ajustes derivan de la legislación federal firmada en julio de 2025, que busca unificar criterios de asistencia a nivel nacional.

Un cambio clave para el Distrito es la eliminación de la exención de 1999, que permitía omitir los requisitos laborales en zonas con tasas de desempleo elevadas.

Grupos en situación de vulnerabilidad

Organizaciones de defensa de derechos señalan que el impacto podría ser desproporcionado para poblaciones con barreras laborales, incluyendo:

Adultos de 60 a 64 años.

Personas en situación de calle.

Veteranos.

Jóvenes que han salido recientemente del sistema de cuidado temporal (foster care).

Verifique sus exenciones: No todos los adultos "sanos" deben cumplir las 80 horas. Existen exenciones por embarazo, cuidados de personas con discapacidades o situaciones de salud mental. Consulte con su oficina local de SNAP para revisar si usted califica para una exención basada en su situación específica.

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