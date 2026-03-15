Invertir en Colorado: las 10 ciudades con los costos de vivienda más bajos respecto al ingreso

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Comprar una vivienda en Colorado se ha convertido en una odisea financiera, especialmente en zonas como Denver o Boulder, donde los precios promedio superan los $650.000.

Sin embargo, los datos de SmartAsset revelan que aún existen "refugios de asequibilidad" en el estado si se sabe a dónde mirar.

No se trata solo de encontrar el precio de lista más bajo, sino de analizar la relación entre el costo de la vivienda y el ingreso promedio de la zona.

Aquí te presentamos el mapa de las ciudades más económicas para ser propietario en el "Estado del Centenario".

El Top 10: ciudades más asequibles de Colorado

El ranking utiliza un índice que combina pagos hipotecarios, seguros, impuestos inmobiliarios y costos de cierre, comparándolos con lo que ganan sus residentes.

1. La Junta. Costos anuales de vivienda: $14.506. Ingreso promedio de $60.072.

2. Lamar. Costos anuales de vivienda: $16.318. E ingreso promedio de $62.729

3. Craig. Costos anuales de vivienda $22.646. Ingreso promedio de $73.649.

4. Johnstown. Costos anuales de vivienda: $41.739. Ingreso promedio de $132.320.

5. Frederick. Costos anuales de vivienda $40.159. Ingreso promedio de $120.172

6. Pueblo West. Costos anuales de vivienda $32.854. Ingreso promedio de $95.419.

7. Roxborough Park. Costos anuales de vivienda $59.162. Ingreso promedio de $167.874.

8. Brush. Costos anuales de vivienda $26.456. Ingreso promedio de $74.144.

9. Highlands Ranch. Costos anuales de vivienda $59.308. Ingreso promedio de $166.501.

10. Trinidad. Con costos anuales de vivienda $19.625. Ingreso promedio de $54.78.

La Junta: el campeón de la asequibilidad

Ubicada en el valle del río Arkansas, La Junta se posiciona como el lugar más barato para comprar casa en 2026, con un índice de asequibilidad del 50.57%.

Perfil de la ciudad: Con poco más de 7,300 habitantes, es la cabecera del condado de Otero.

Atractivos: Alberga el famoso Museo Indio Koshare y es la puerta de entrada al Pastizal Nacional Comanche.

Curiosidad natural: En septiembre y octubre, la zona se vuelve viral por la espectacular migración de tarántulas en sus praderas.

Servicios: A pesar de ser un pueblo pequeño, cuenta con el Centro Médico Regional del Valle Arkansas y conexión de transporte vía Bustang.

El otro extremo: las ciudades más caras

Si tu presupuesto es limitado, la Inteligencia Artificial y los datos del mercado sugieren evitar estas tres zonas, a menos que busques el segmento de ultra-lujo:

Cherry Hills Village: El mercado más exclusivo del estado, con mansiones que superan los varios millones de dólares. Greenwood Village: Famoso por su alta calidad de vida y vecindarios de alto valor en el mercado. Aspen: El destino de montaña por excelencia, donde el valor del terreno y el turismo de esquí hacen que comprar una casa sea prohibitivo para la mayoría.

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