Domingo crítico en EEUU por “megatormenta”: de ventiscas en el norte a tornados en el sur, ¿qué estados están en peligro?

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Este 15 de marzo de 2026, el panorama meteorológico en Estados Unidos es crítico (EEUU).

Un sistema masivo de 1.500 millas de extensión está conectando nevadas récord en el norte con una amenaza de tornados en el sur.

Los meteorólogos advierten que el sistema podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un "ciclón bomba", generando vientos destructivos de hasta 152 km/h (95 mph).

Aeropuertos en alerta: se prevén cancelaciones masivas en los centros de conexión de Chicago (ORD), Denver (DEN), Detroit (DTW) y Charlotte (CLT). Revisa el estatus de tu vuelo antes de salir de casa.

Zona de desastre invernal: Minnesota, Wisconsin y Michigan

El norte está bajo la amenaza de lo que podría ser la peor tormenta invernal del año.

Blizzard Warning (Aviso de ventisca): vigente hasta el lunes por la mañana en condados de Minnesota como Dakota, Scott y Goodhue.

Se esperan acumulaciones adicionales de 12 a 18 pulgadas y ráfagas de 50 mph.

Minneapolis y St. Paul: el NWS advierte que cualquier acumulación por encima de las 17.4 pulgadas entraría en el "Top 5" de las tormentas más grandes de la historia de la ciudad.

el NWS advierte que cualquier acumulación por encima de las 17.4 pulgadas entraría en el "Top 5" de las tormentas más grandes de la historia de la ciudad. Wisconsin: en ciudades como Green Bay, hay una probabilidad del 91% de recibir al menos un pie de nieve.

En el sur (Milwaukee), la lluvia se convertirá en una mezcla invernal peligrosa esta noche.

+ Impacto en transporte: las autoridades recomiendan restringir los viajes solo a emergencias. Si las interestatales cierran, las carreteras locales también serán intransitables.

Alerta de tornados: del Mississippi a las Carolinas

El aire cálido del Golfo está chocando con el frente frío, creando condiciones para un brote de tormentas severas.

Riesgo nivel 4 de 5 (Moderado): elevado para partes de Indiana e Illinois.

Se esperan supercélulas capaces de producir tornados intensos (EF3+).

Corredor Sur: ciudades como Memphis y Houston deben vigilar el radar esta tarde por ráfagas de viento dañinas y granizo de gran tamaño.

+ Desplazamiento: la amenaza se moverá hacia las Carolinas y Pensilvania durante la jornada del lunes.

El frente frío en Texas: un desplome de 30 grados

Texas experimentará uno de los cambios de temperatura más bruscos de la temporada.

Hoy domingo: máximas de 80°F con ráfagas de viento de hasta 50 mph que podrían causar apagones y caída de ramas.

máximas de 80°F con ráfagas de viento de hasta 50 mph que podrían causar apagones y caída de ramas. Lunes de helada: para el amanecer del lunes, las temperaturas caerán a los 35°F, con una sensación térmica cercana a los 32°F (0°C).

+ Advertencia de incendios: debido a la sequedad y el viento, gran parte del centro de Texas está bajo alertas de bandera roja.

Alrededor de 20 millones de personas están bajo "Alerta Roja" debido a condiciones extremadamente secas y ráfagas de hasta 50 mph.

Recomendaciones para los residentes en ciudades afectadas

Viajes: evite desplazamientos en las zonas bajo aviso de ventisca en el Medio Oeste. Las carreteras en Illinois y Wisconsin estarán extremadamente resbaladizas durante el "rush hour" del lunes por la mañana.

En el hogar: asegure objetos sueltos en su jardín o balcón (especialmente en Texas y las Llanuras) debido a las ráfagas de viento. Tenga linternas a mano ante posibles cortes de energía por la caída de ramas.

Salud: el cambio de temperatura de 30°F en menos de 24 horas (en el sur) puede afectar a personas con condiciones respiratorias. Abríguese en capas el lunes.

Situación Recomendación Inmediata Si conduces en nieve Lleva un kit de supervivencia (mantas, agua, cargador). Si te quedas atrapado, quédate en el vehículo. Si vives en zona de tornados Identifica el lugar más seguro de tu casa (sótano o habitación interior sin ventanas). Ten tu radio de alertas o celular cargado. Cortes de energía Carga tus dispositivos ahora. El viento de 60-90 mph en el Medio Oeste y Grandes Lagos tumbará cables eléctricos esta noche. Para Inmigrantes Los servicios de emergencia y refugios no piden documentos. Tu seguridad es la prioridad de las autoridades locales.

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