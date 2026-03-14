Ley '21st Century ROAD': cómo busca frenar a Wall Street y facilitar la compra de vivienda en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En una muestra inusual de unidad política, el Senado de Estados Unidos (EEUU) ha dado un golpe sobre la mesa para enfrentar la crisis habitacional que asfixia el bolsillo de millones de residentes.

Con una abrumadora mayoría de 89 votos, se aprobó el proyecto de ley "21st Century ROAD to Housing Act", una iniciativa que no solo busca construir más techos, sino cambiar las reglas del juego frente a los gigantes financieros.

El objetivo: más casas, menos burocracia

El corazón de este plan, impulsado por los senadores Tim Scott y Elizabeth Warren, es atacar la falta de inventario.

La lógica es simple: a menor oferta, mayores precios.

Para revertir esto, la ley propone:

Subvenciones directas: fondos federales para incentivar la construcción en áreas con alta demanda.

fondos federales para incentivar la construcción en áreas con alta demanda. Agilidad administrativa: reducción de los tiempos de espera en inspecciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

reducción de los tiempos de espera en inspecciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Enfoque rural: coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) para que las zonas menos urbanizadas también reciban inversión habitacional.

Programas de "Pago Inicial" (Down Payment Assistance): Este proyecto de ley también contempla fortalecer los programas de asistencia para el pago inicial, algo crucial para los inmigrantes y primeros compradores que tienen ahorros limitados.

Bajo la premisa: "Casas para personas, no para corporaciones"

Este es quizás el punto más revolucionario para el comprador común.

Bajo el lema "Homes Are For People, Not Corporations", la legislación busca frenar a los inversores institucionales y fondos de Wall Street que compran vecindarios enteros de casas unifamiliares para alquilarlas, desplazando a las familias que intentan comprar su primera vivienda.

"Estamos sacando al capital privado del sistema... dejando claro que las casas son para las familias, no para inversionistas que solo buscan otra forma de ganar dinero", afirmó la senadora Elizabeth Warren tras la votación.

Protección al Inquilino: Aunque el foco es la compra, el proyecto incluye medidas para evitar desalojos injustificados en propiedades que reciban subsidios federales, un dato clave para quienes aún no pueden comprar.

¿Qué significa esto para los habitantes?

Si eres un residente hispano buscando estabilidad habitacional, este avance legislativo impacta en tres áreas clave:

Menos competencia desleal: al limitar la compra masiva por parte de corporaciones, habrá más casas disponibles para compradores individuales en el mercado.

al limitar la compra masiva por parte de corporaciones, habrá más casas disponibles para compradores individuales en el mercado. Precios más competitivos: el aumento de la oferta de unidades residenciales y la eliminación de trabas burocráticas deberían, a mediano plazo, estabilizar o reducir los precios de venta.

el aumento de la oferta de unidades residenciales y la eliminación de trabas burocráticas deberían, a mediano plazo, estabilizar o reducir los precios de venta. Acceso simplificado: la modernización de las definiciones federales de vivienda facilitará que más personas califiquen para programas de ayuda o financiamiento.

El camino por recorrer: el reto en la Cámara

A pesar del triunfo en el Senado, la ley enfrenta su prueba de fuego en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana.

Aunque el tema de la vivienda es una prioridad nacional, la agenda del presidente Donald Trump, centrada actualmente en reformas electorales, podría ralentizar el proceso.

Sin embargo, el respaldo bipartidista inicial envía una señal poderosa: el costo de la vivienda es el problema económico número 1 de la nación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube