Cierre de calles en Nueva York por el Medio Maratón 2026: guía de rutas, horarios y mapas para este 15 de marzo

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Este domingo 15 de marzo de 2026, la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (EEUU), vivirá uno de sus eventos deportivos más masivos: el United Airlines NYC Half.

El evento deportivo cuenta con más de 30.000 corredores previstos, superando el récord histórico de participación, la logística de la ciudad cambiará drásticamente desde la madrugada.

Si usted planea desplazarse hacia el trabajo, asistir a servicios religiosos o simplemente transitar por la Gran Manzana, es fundamental conocer los cortes de tráfico.

Times Square, el Puente de Brooklyn y la FDR Drive se convertirán en pistas de atletismo por unas horas, dejando el paso de vehículos totalmente restringido.

Seguridad y objetos prohibidos: Si va a ver la carrera, recuerde que la policía (NYPD) establecerá puntos de control. No se permiten mochilas grandes ni hieleras en las zonas de espectadores de Times Square.

Datos clave del evento

Fecha: domingo, 15 de marzo de 2026.

domingo, 15 de marzo de 2026. Inicio de la carrera: aproximadamente a las 7:00 AM (Primera tanda).

aproximadamente a las 7:00 AM (Primera tanda). Cierre de meta: 1:30 PM (Central Park).

1:30 PM (Central Park). Clima previsto: temperaturas sobre el punto de congelación, aunque sin el calor primaveral de días anteriores. Se recomienda abrigarse si planea asistir como espectador.

Apps de Seguimiento: Los familiares pueden seguir a los corredores en tiempo real descargando la App oficial de NYRR Racing.

Listado detallado de cierres de calles y horarios

En Brooklyn (Zona de Salida)

El flujo vehicular se verá interrumpido principalmente en los alrededores de Prospect Park y el acceso al puente.

Washington Avenue (entre Eastern Parkway y Empire Blvd) – Desde las 4:00 AM.

(entre Eastern Parkway y Empire Blvd) – Empire Boulevard (entre Flatbush Ave y Washington Ave).

(entre Flatbush Ave y Washington Ave). Flatbush Avenue (desde Empire Blvd hasta Grand Army Plaza).

(desde Empire Blvd hasta Grand Army Plaza). Flatbush Avenue Extension (entre Fulton St y Tillary St).

(entre Fulton St y Tillary St). Tillary Street (acceso al Puente de Brooklyn).

(acceso al Puente de Brooklyn). Puente de Brooklyn: El nivel superior (peatonal/ciclista) suele mantenerse, pero los carriles vehiculares hacia Manhattan estarán cerrados desde las 6:00 AM hasta las 11:00 AM aproximadamente.

En Manhattan (Ruta Principal)

FDR Drive (Dirección Norte): Cerrada desde Robert F. Wagner Sr. Place hasta la calle 42. Se recomienda usar la West Side Highway como alternativa.

Cerrada desde Robert F. Wagner Sr. Place hasta la calle 42. Se recomienda usar la West Side Highway como alternativa. Calle 42: Bloqueada de este a oeste, desde la FDR hasta la 7ma Avenida.

Bloqueada de este a oeste, desde la FDR hasta la 7ma Avenida. 7ma Avenida (Times Square): Uno de los pocos cierres totales del año. La circulación estará prohibida desde la calle 42 hasta la calle 59 (Central Park South).

Uno de los pocos cierres totales del año. La circulación estará prohibida desde la calle 42 hasta la calle 59 (Central Park South). Central Park South (Calle 59): Entre la 7ma y la 5ta Avenida.

Zonas de Meta y Reunión Familiar (Upper West Side)

Estas áreas presentarán restricciones hasta avanzadas horas de la tarde:

West Drive (Central Park): Punto de meta cerca de la calle 68.

Punto de meta cerca de la calle 68. Columbus Circle: Cierre total de la glorieta.

Cierre total de la glorieta. Central Park West: Entre Columbus Circle y la calle 72.

Entre Columbus Circle y la calle 72. Calles 60 a 67 (entre Broadway y Central Park West): Reservadas para la logística y reunión de familiares.

Dato: La mayoría de los cierres comienzan entre las 4:00 AM y las 6:00 AM y se reabren progresivamente después de que pase el último corredor y los equipos de limpieza (generalmente después de la 1:30 PM o 2:00 PM).

Consejos para residentes e inmigrantes

Si usted reside en las zonas afectadas o trabaja en servicios de entrega (delivery) o transporte (Uber/Lyft):

Evite el Puente de Brooklyn: use el Puente de Manhattan o el Túnel Hugh L. Carey (con peaje) como alternativas hacia Manhattan. Subway es la mejor opción: los trenes subterráneos funcionarán, aunque algunas entradas en Times Square y Central Park pueden estar muy congestionadas. Entregas a domicilio: si trabaja en aplicaciones de delivery, tenga en cuenta que cruzar la calle 42 o la 7ma Avenida será imposible a pie o en bicicleta en los momentos pico de la carrera (8:30 AM - 12:00 PM).

Destacado: MTA suele desviar más de 30 rutas de autobuses en Brooklyn y Manhattan (como las rutas M1, M2, M3, M4, M7, M42, B41, B67). Es vital revisar la app MYmta antes de salir.

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