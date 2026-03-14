Visa de turista por $15 dólares: descubre los requisitos y quiénes califican al precio más bajo

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Solicitar una visa americana de turista puede ser un gasto considerable para muchas familias mexicanas.

Sin embargo, hay una opción poco conocida que puede reducir el costo de $185 a solo $15 dólares.

Esta tarifa especial, destinada a menores de edad, hace que el proceso de ingreso a los Estados Unidos sea más accesible bajo ciertas condiciones que te explicaremos a continuación.

¿Quiénes son elegibles para obtener la visa de turista por 15 dólares?

Según el Servicio Oficial de Citas de Visas del Departamento de Estado, como se menciona en el portal ViveUSA, los ciudadanos mexicanos que tengan menos de 15 años pueden beneficiarse de una tarifa de solicitud reducida para la visa de visitante (B1/B2).

Mientras que el costo estándar para un adulto es de $185 dólares, los padres pueden ahorrar más de $170 dólares por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el turismo familiar, permitiendo que los niños obtengan su visa de manera más sencilla.

Requisitos indispensables para pagar la visa de turista por 15 dólares

Si un menor quiere aprovechar este precio especial, la autoridad consular pide que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

Solicitud simultánea: Al menos uno de los padres o el tutor legal (que sea de nacionalidad mexicana) debe estar solicitando su visa de turista al mismo tiempo que el menor.

Visa vigente de los padres: Al menos uno de los padres o el tutor legal debe tener una visa de visitante válida por 10 años.

Es crucial que los solicitantes presenten la documentación que demuestre el parentesco y el estatus migratorio de los padres durante la entrevista o la entrega de documentos.

¿Cuánto tiempo dura la visa de turista por 15 dólares?

Al optar por la opción económica, el solicitante debe tener en cuenta la duración del documento.

Según lo que indican fuentes como ViveUSA y el Departamento de Estado, la visa de $15 dólares será válida por 10 años o hasta que el menor cumpla 15 años, lo que suceda primero.

Si los padres prefieren que el menor tenga una visa válida por 10 años completos, sin importar que cumpla los 15 en ese tiempo, deberán pagar la tarifa completa de $185 dólares.

Es importante tomar esta decisión antes de hacer el pago, ya que el sistema no permite abonar la diferencia después ni ofrece reembolsos.

Otros costos de la visa americana en 2026

Los solicitantes deben tener en cuenta las tarifas estándar, que varían según el propósito de su viaje:

185 dólares : Para turismo, negocios (B1/B2), tránsito, estudiantes y periodistas.

: Para turismo, negocios (B1/B2), tránsito, estudiantes y periodistas. 205 dólares: Para trabajadores temporales (H, L, O, P, Q, R).

Para trabajadores temporales (H, L, O, P, Q, R). 265 dólares: Para visas de prometido (K).

El pago generalmente se realiza a través de bancos autorizados después de completar el formulario DS-160, y este es un paso crucial para poder agendar la cita en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) y en el Consulado.

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