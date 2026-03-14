Vórtice polar lanza una descarga de aire ártico sobre Estados Unidos: estas son las zonas afectadas

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Un desplazamiento del vórtice polar amenaza con transformar drásticamente el panorama meteorológico en el centro y este de Estados Unidos, marcando el regreso de condiciones invernales severas tras un periodo de calor inusual.

Expertos de AccuWeather anticipan que esta división de masas de aire ártico impulsará ráfagas gélidas hacia el Medio Oeste y el Noreste, rompiendo la tendencia de temperaturas por encima del promedio registradas recientemente.

La configuración de este patrón climático resulta importante para la planificación civil, ya que se espera una transición abrupta que podría traer consigo tormentas de nieve y acumulaciones de hielo a lo largo de la frontera con Canadá, extendiéndose hacia el sur conforme avance la segunda quincena de marzo.

Pronóstico

El meteorólogo Paul Pastelok advierte que, entre el 16 y el 19 de marzo, una tormenta específica facilitará la entrada de una descarga significativa de aire frío desde las llanuras hacia la costa este según publicó El Universo.

Este fenómeno alternará oleadas cálidas con frentes árticos, generando una inestabilidad que afectará la infraestructura de transporte y el consumo energético en los estados del centro-norte.

Las proyecciones indican que las temperaturas se mantendrán por debajo del promedio durante la tercera semana del mes, consolidando un cierre de invierno sumamente errático que desafía los pronósticos estacionales previos y obliga a las comunidades interiores a prepararse para nevadas tardías de gran impacto.

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