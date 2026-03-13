Amenaza de bomba en Zoo Miami: así es el despliegue de las autoridades este 13 de marzo

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Una alerta por amenaza de bomba provocó el cierre inmediato de las puertas del zoológico de Miami durante la tarde de este viernes 13 de marzo. Tras recibir una comunicación de origen desconocido, los cuerpos de seguridad locales activaron los protocolos de emergencia, procediendo a la movilización de unidades especializadas hacia el parque. Los equipos tácticos iniciaron un rastreo exhaustivo por todos los sectores del establecimiento para descartar la presencia de materiales peligrosos, mientras el personal administrativo suspendía el acceso de visitantes hasta nuevo aviso.

Ron Magill Director de Comunicaciones del Zoo a pesar de su transición fuera del cargo, Magill fue el encargado de informar a los medios sobre la evacuación el día del suceso. Declaró a los canales locales:

"Recibimos una llamada al centro de llamadas del zoológico de alguien que afirmaba que había una bomba en el lugar. Siguiendo el protocolo, evacuamos inmediatamente a todos los visitantes y al personal no esencial"

Operativo policial y sospecha de "swatting"

Efectivos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDPD) establecieron un perímetro de seguridad en la zona para llevar a cabo la revisión técnica de las estructuras. Los investigadores encargados del caso señalaron que el incidente podría estar vinculado a la práctica conocida como swatting, que consiste en realizar llamadas falsas para generar un despliegue policial de gran escala bajo premisas inexistentes. No obstante, las autoridades mantuvieron el operativo de inspección pieza por pieza como medida de prevención sanitaria y civil.

Por su parte, el portavoz de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, informó sobre el resultado de la revisión técnica realizada por los agentes y las unidades especializadas en el lugar:

"Nuestros oficiales y unidades caninas inspeccionaron el zoológico de manera minuciosa. Al concluir el rastreo, se determinó que no existe ninguna amenaza activa para la comunidad ni para el personal del establecimiento".

Restablecimiento de la seguridad en el recinto

A las 4:45 p.m., los voceros policiales confirmaron la finalización de la inspección sin que se encontraran elementos sospechosos en el recinto. La administración del centro recreativo notificó que la reapertura dependerá de las directrices finales de las fuerzas de seguridad, una vez se complete el informe de despeje total. Los visitantes que se encontraban en el sitio fueron guiados hacia las salidas de manera ordenada y no se reportaron incidentes físicos durante el desalojo preventivo.

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